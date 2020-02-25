Citroën создал электромобиль Ë-Ami для среднего класса, стоимостью менее 10 000 евро (видео)

В отличие от Tesla и Porsche, которые ориентированы на состоятельных клиентов, Citroën хочет, чтобы его электромобиль Ë-Ami был для людей среднего класса, то есть одновременно доступным и простым в управлении.

Серийный автомобиль концепта Ami One, представленный производителем, представляет из себя не столько автомобиль, а скорее, тележка или четырехколесный велосипед. Он имеет длину 2,50 м и в состоянии перевозить двух человек.

Он предназначен для езды по городу, более того, по словам производителя, даже ваши дети смогут управлять им. Для вождения с Citroën Ë-Ami действительно не обязательно иметь водительские права, достаточно быть старше 14 лет.

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Ë-Ami двигается со скоростью не более 45 км/ч. Однако Citroën позаботился об автономности своего небольшого транспортного средства, запас хода должен составлять около 100 км, что не является достаточным для городского использования.

Чтобы снизить затраты, Citroën организовал производство этой модели в Марокко. Citroën Ë-Ami должен стоить менее 10000 евро, что намного меньше, чем Renault Twizy.

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Если вы решили приобрести Ë-Ami, вам придется поторопиться, потому что его тираж ограничен 11 000 экземпляров в год. Он будет продаваться в 11 европейских стран.

источник: insideevs