Citroen представил полностью электрический кроссовер Aero Sport Lounge в футуристическом исполнении

Citroen Spinoff DA Automobiles представил концепт полностью электрический Aero Sport Lounge — это кроссовер с захватывающим интерьером, который стремится к авангарду и аэродинамике.

DS требует 500 киловатт (680 лошадиных сил), время ускорения от 0 до 100 км / ч равно 2,8 секунды. Это не говоря уже о аккумуляторной батарее мощностью 110 кВтч, которая работает без подзарядки до 650 км.

Таким образом, это, вероятно, наиболее интересно с точки зрения стиля и новых технологий. С точки зрения первого, это острая и изящная вещь, с каким-то лексусоподобным изгибом под фарами, дополненная набором опущенных белых ресниц. Задняя часть использует замечательные плетеные стоп-сигналы, которые мы видели в концепции DS X E-Tense прошлого года, хотя на этот раз они заострены, подчеркивая агрессию над элегантностью.

За освещенным логотипом область решетки представляет собой большой старый экран, показывающий странные техно-анимации, а позади него находится множество самодвижущихся датчиков и камер, готовых читать дорогу и однажды предоставить вам теоретическую автономию высокого уровня, это уже становится больше наукой, чем вымыслом.

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Открыв одну из гигантских дверей, вы получаете доступ к передним и задним сиденьям в салоне, который настолько продуман и футуристически спроектирован, что DS надеется, что вы отвлечетесь от экрана на минуту и ​​насладитесь им.

Рулевое колесо выглядит так, как будто вы можете на него посадить ребенка. Центральная консоль предназначена для отслеживания движений рук, для поиска ряда жестовых команд, которые могут хорошо видеть, как водители мигают фарами, активируют оконные сквиртеры и постоянно переключают радио станции в ходе разговора.

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С сенсорными экранами DS решила использовать крошечные «ультра-тактильные» колонки, чтобы вы знали, когда сигнал руки был получен и на который воздействовали, пульсируя небольшими звуковыми волнами, которые дают вам ощущение, что вы касаетесь и манипулируете невидимые трехмерные объекты в воздухе без какого-либо прикосновения.

DS утверждает, что использует HUD с дополненной реальностью. Но вы определенно можете оценить причудливый и довольно симпатичный дизайн сидений, который сочетается с искусным интерьером, который вы могли бы найти в роскошном мини-шаттле, который галактический император отправляет, чтобы переправить вас в свой космический замок. Особого внимания заслуживает глубокое раздвоение в середине каждого сиденья, возможно, для направления некоторого охлаждающего воздушного потока в длительной поездке.

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Тем не менее, мы живем в такие времена: автомобиль обещает возможности самостоятельного вождения, а компании кричат ​​об использовании экологически чистых материалов в процессе создания одноразовых роскошных автомобилей в качестве чистого маркетинга.

источник: int-media