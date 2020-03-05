Чудеса строительства в Китае, как рыбацкая деревушка превратилась в «мегагород» на 53 млн. человек

Есть на планете уникальный город Чунцин, занимающий площадь 82 тыс. кв. км – на ней полностью поместится такая страна как Австрия. Размах крайних точек города составляет 450 км в длину и 470 км в ширину – эти очень близко к параметрам Беларуси. Население этого «монстра», с пригородами, более 53 млн. человек.

Чунцин – город на Юго-западе Китая, расположенный между руслами рек Янцзы и Цзялинцзян. На месте нынешнего рекордного урбанистического поселения стояла небольшая китайская деревушка. Фантастически рекордные темпы строительства превратили Чунцин в современный невероятный мегаполис.

Чунцин официально получил статус города лишь в 1929 году. А в период войны с Японией с 1937 по 1945 – город выполнял функцию столицы Китая. В это время и был дан основной толчок развитию города и промышленных предприятий. В Чунцине расположены сотни крупнейших заводов и предприятий, что приводит к постоянному, уже привычному для многих китайских мест, смогу над городом.

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Город постоянно растет и стремится вверх. Скорость строительства кажется фантастической для остальных частей света. Первая станция метрополитена заработала в конце 2004 года, а в 2020 году будет 268 станций и общая длина путей составит 455 км.

Китайские инженеры впервые в мире проложили новую ветку метро сквозь жилое высотное здание, да еще и станцию оборудовали прямо в доме. Это не прихоть архитекторов, а шикарная инженерная реализация, ведь из-за близости рек подземное строительство затруднено. По сторонам – множество холмов и в итоге для совершенствования транспортных коммуникаций приходится «вписываться» в существующие жилые постройки.

Жильцы уникальной высотки, превратившейся в достопримечательность, не слишком протестуют, ведь благодаря новым технологиям строительства шум и грохот от движения поездов почти не ощущается.

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Очередное чудо инженерной мысли – уникальная пятиуровневая развязка в Чунцине. Общая площадь – около 400 тыс. кв. м, протяженность – 16,5 км с двумя мостами, скоростной полосой и туннелем. В целом 5-и уровневый транспортный узел разводит 15 дорог по 8-и направлениям. Несмотря на ограничение скорости в 60 км/ч автомобиль может преодолеть развязку за одну минуту – специально разработанная навигационная система и дорожные знаки направляют и указывают транспорту верное направление движения.

Еще один пример для понимания масштабов и темпов строительства: скоростная железная дорога Ланьчжоу-Чунцин была построена менее чем за 10 лет. Общая протяженность магистрали – 886 км, включая 285 мостов и 178 туннелей. Пассажирские поезда курсируют со скоростью 200 км/ч, а грузовые 160 км/ч.

Как и любой другой мегаполис Чунцин вечером преображается – с наступлением темноты гигантские экраны, иллюминация и множество рекламы освещают сотни небоскребов и улицы города. Несмотря на обилие промышленных предприятий Чунцин принимает около 400 млн. туристов за год.