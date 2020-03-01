Чтобы спасти планету от загрязнения, миллиардер скупит 15% земли и превратит в парки

Люди охотно жертвовали деньги на восстановления собора Нотр-Дам. Но есть и те, которые хотят спасти всю планету. Миллиардер-филантроп Хансйорг Висс пообещал пожертвовать миллиард долларов на охрану окружающей среды.

У него есть план: купить большие участки земли по всему миру и превратить их в парки, которые будут открыты для всех.

«Идея заключается в том, что дикие земли и воды лучше всего охранять в качестве общественных национальных парков, заповедников. Каждый из нас должен быть обеспокоен тем, как мало природы мы защищаем».

Висс уже пожертвовал более 66 миллионов долларов как минимум девяти различным организациям. Заповедники уже начали создаваться в США, Аргентине, Канаде.

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«Эти деньги поддержат усилия по сохранению, проводимые на местном уровне во всем мире, будут способствовать увеличению глобальных целей по защите суши и океана. Коренные народы, местные лидеры по всему миру уже заняты выделением охраняемых территорий».