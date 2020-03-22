Что такое дефолт и чем он грозит Украине?

В Украине периодически обсуждают возможность объявления дефолта. Что это такое, насколько он реален и какие последствия может иметь.

Почему в Украине говорят о дефолте?

Дискуссии об объявлении дефолта возникают в Украине регулярно. Ближайшим к такому шагу Киев был во время кризиса 2014-го, впоследствии такие разговоры велись чуть ли не ежегодно. Впрочем, к конкретным решениям эти дискуссии еще ни разу не приводили.

В марте 2020-го тему снова актуализировал один из депутатов «Слуги народа», который сообщил об отказе МВФ давать Украине новый кредит: «В мае возможен дефолт», — заявил он.

Резкое обесценивание гривны, пиковые выплаты Украины по внешнему долгу, падение фондовых рынков и разговоры о начале нового мирового экономического кризиса только усиливают опасения относительно реалистичности такого сценария.

Что такое дефолт?

Страны объявляют дефолт, когда не могут рассчитаться со своими долгами.

Несмотря на распространенное мнение, что после дефолта все долги автоматически «исчезают», это не совсем так, объясняют специалисты.

Государство — не предприятие которое можно объявить банкротом и ликвидировать. Страна продолжит существовать и после дефолта, и ей придется взаимодействовать с международными партнерами которые выступали ее кредиторами.

Поэтому на самом деле после объявления так называемого «технического» дефолта страны, как правило, хотя и заявляют о своей неплатежеспособности, но в дальнейшем все равно вынуждены договариваться с кредиторами — о списании части долга и отсрочки будущих выплат.

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В случае же, если страна откажется от выплаты сразу всех долгов, это может иметь катастрофические последствия для экономики. И то, что на первый взгляд может показаться освобождением от кредитного бремени, в реальности имеет все шансы закончиться еще большими проблемами — от международной изоляции до ареста активов государства и наложения ограничений на инвестиции в страну.

Какими могут быть последствия?

Отказываясь выполнять даже часть долговых обязательств, страна фактически заявляет, что является ненадежным заемщиком. Наиболее очевидные последствия этого шага — отток инвестиций, обесценение национальной валюты и, как результат, обеднение населения.

В теории, дефолт может иметь определенные положительные эффекты: главный аргумент сторонников такого сценария — отказавшись от выплаты долгов, Украина получит возможность направить больше денег на решение внутренних проблем.

Их оппоненты возражают: даже если объявить дефолт и отказаться выплачивать какую-то часть долгов, другую часть все равно придется выплачивать позже.

Но уже сам факт дефолта подорвет доверие со стороны международных кредиторов и закроет доступ к новым кредитам, которые сейчас являются жизненно важными для украинской экономики.

И если сейчас Украина оставляет за собой возможность покрывать дефицит бюджета за счет заимствований, то объявив дефолт, просто ее потеряет.

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Чтобы найти новые средства на покрытие дефицита, придется сокращать расходы бюджета — в частности, на социальные программы.

Сохраняя хорошие отношения с международными партнерами, Украина имеет шанс получить гораздо больше денег за новыми кредитами, чем отдаст за старыми.

источник: bbc