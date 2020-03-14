Что можно сделать из старой советской дачи при минимальном бюджете (фото)

Из старой советской дачи вполне может получиться приятное место для отдыха. Достаточно немного блок-хауса, новые окна, обои — и вот сборно-щитовой домик выглядит уже симпатично и современно. Добавим террасу с панорамными окнами, беседку, качели — и здесь уже хочется проводить все выходные.

Дача вместо моря

Все началось, когда всей семьей собирались ехать на море. Выбирали отели, планировали отдых. И вдруг одним вечером в кругу друзей разговор зашел о дачах. Если не вдаваться в подробности, то вместо моря у нас появилась дача. Маленькая, 5 соток, уютная. Радовала большим количеством ухоженных цветников… Да в общем-то и все. А в мечтах и планах был домик в стиле агроусадьбы. И мы уверенными, но неспешными шагами двинулись к своей цели.

Апгрейд сборно-щитового домика

Первым под апгрейд попал сборно-щитовой домик. Обшивка блок-хаусом и обработка древесины защитным составом обошлась в $450. Стоит сразу оговориться, что все работы мы делаем сами (большую часть, конечно, муж). Пока дом обшивался снаружи, я меняла интерьер — там всего две небольшие комнатки. Переклеила обои, покрасила плинтусы, завезли из дома б/у мебель. Обои и прочий расходный материал для внутренней отделки купили (обои, краска, розетки, провода). Так же купили новую кухню.

Забор, беседка и качели

Забора на участке не было испокон веков, но нам показалось, что это вещь необходимая. Поэтому, потратив деньги вновь только на материал, обзавелись забором за $180. Входная стеклянная дверь обошлась в $130. Четыре окна стоили нам $450. Облицовочная плитка для фундамента — $30.

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Одного старенького с виду, но крепкого изнутри сарая оказалось недостаточно, поэтому умелыми руками супруга сарай вырос за неделю отпуска и попросил $160 за материал. В сарае появился летний душ, которого очень не хватало на участке. Душ потребовал еще $90.

Теплыми летними вечерами хотелось отдыхать в компании соседей, кушать шашлык и вести приятные беседы. Для этого потребовалась беседка из металлопрофиля и поликарбоната, купленная, а позже за $170 доведенная до той красоты, в которой она сейчас пребывает. Так же быстро все теми же золотыми руками мужа на участке были сделаны качели ($70 за материал).

Терраса из стеклопакетов

И наконец, наша гордость, которая сейчас в процессе дальнейшего усовершенствования, — терраса. Которая вроде бы и не планировалась. Но, работая в организации, имеющей отношение к дверным стеклопакетам, однажды муж задал мне вопрос: не нужны ли нам эти самые стеклопакеты. Они валялись ненужные, списанные, готовые отправиться на свалку: разных размеров, где-то с небольшими дефектами.

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Я, имея свое представление о прекрасном и о том, как из сами знаете чего можно сделать конфетку, сразу представила веранду. Озвучила идею супругу, нарисовала проект. Все работы от электрики до отделки муж делал сам. Пока терраса продолжает хорошеть и обрастает необходимыми вещами.

Затраты на террасу:

— брус и доска — $200;

— фундамент самодельный свайный — $50;

— автоматическая дверь — бесплатно (из той же серии, что и стеклопакеты: списана в утиль, но возвращена к жизни умельцем-супругом);

— ондулин на крышу — $100;

— доска для пола — $200;

— утеплитель и пенопласт — $70;

— электрика — $70;

— стеклянный стол — бесплатно, очередная серия «очумелые ручки», только черная пленка для матирования была заказана из Китая за $10;

— барная стойка и пристенный шкаф — $20;

— ДСП — бесплатно из хороших рук, менявших мебель в квартире;

— шторы — $90.

В общей сложности на террасу ушло $810, на модернизацию домика и все остальное — еще $1930.

«ВАШ ДОМ НЕ ПОНАДОБИТСЯ ВАШИМ ДЕТЯМ. ДОМ НУЖНО СТРОИТЬ ДЛЯ СЕБЯ!». СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА.

Переделка дачи продолжается. В планах баня, а дальше как фантазия подскажет. И каким-то образом наша дача притягивает не только нас, но и друзей. У нас всегда полный двор детей, а вечером на огонек всегда рады зайти соседи.

автор: Екатерина. В