Главная НовостиСтроительство Что можно сделать из старой советской дачи при минимальном бюджете (фото)

Что можно сделать из старой советской дачи при минимальном бюджете (фото)

14.03.2020
Что можно сделать из старой советской дачи при минимальном бюджете

Из старой советской дачи вполне может получиться приятное место для отдыха. Достаточно немного блок-хауса, новые окна, обои — и вот сборно-щитовой домик выглядит уже симпатично и современно. Добавим террасу с панорамными окнами, беседку, качели — и здесь уже хочется проводить все выходные.

Дача вместо моря

Все началось, когда всей семьей собирались ехать на море. Выбирали отели, планировали отдых. И вдруг одним вечером в кругу друзей разговор зашел о дачах. Если не вдаваться в подробности, то вместо моря у нас появилась дача. Маленькая, 5 соток, уютная. Радовала большим количеством ухоженных цветников… Да в общем-то и все. А в мечтах и планах был домик в стиле агроусадьбы. И мы уверенными, но неспешными шагами двинулись к своей цели.

Апгрейд сборно-щитового домика

Первым под апгрейд попал сборно-щитовой домик. Обшивка блок-хаусом и обработка древесины защитным составом обошлась в $450. Стоит сразу оговориться, что все работы мы делаем сами (большую часть, конечно, муж). Пока дом обшивался снаружи, я меняла интерьер — там всего две небольшие комнатки. Переклеила обои, покрасила плинтусы, завезли из дома б/у мебель. Обои и прочий расходный материал для внутренней отделки купили (обои, краска, розетки, провода). Так же купили новую кухню.

Что можно сделать из старой советской дачи при минимальном бюджете

Забор, беседка и качели

Забора на участке не было испокон веков, но нам показалось, что это вещь необходимая. Поэтому, потратив деньги вновь только на материал, обзавелись забором за $180. Входная стеклянная дверь обошлась в $130. Четыре окна стоили нам $450. Облицовочная плитка для фундамента — $30.

ДАЧНЫЙ ДОМИК С ВЕРАНДОЙ МОЖНО СОБРАТЬ САМОМУ ЗА 8 ЧАСОВ

Одного старенького с виду, но крепкого изнутри сарая оказалось недостаточно, поэтому умелыми руками супруга сарай вырос за неделю отпуска и попросил $160 за материал. В сарае появился летний душ, которого очень не хватало на участке. Душ потребовал еще $90.

Что можно сделать из старой советской дачи при минимальном бюджете

Теплыми летними вечерами хотелось отдыхать в компании соседей, кушать шашлык и вести приятные беседы. Для этого потребовалась беседка из металлопрофиля и поликарбоната, купленная, а позже за $170 доведенная до той красоты, в которой она сейчас пребывает. Так же быстро все теми же золотыми руками мужа на участке были сделаны качели ($70 за материал).

Терраса из стеклопакетов

И наконец, наша гордость, которая сейчас в процессе дальнейшего усовершенствования, — терраса. Которая вроде бы и не планировалась. Но, работая в организации, имеющей отношение к дверным стеклопакетам, однажды муж задал мне вопрос: не нужны ли нам эти самые стеклопакеты. Они валялись ненужные, списанные, готовые отправиться на свалку: разных размеров, где-то с небольшими дефектами.

71-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА, ЗА ГОД, САМА ПОСТРОИЛА СЕБЕ ДАЧНЫЙ ДОМ

Я, имея свое представление о прекрасном и о том, как из сами знаете чего можно сделать конфетку, сразу представила веранду. Озвучила идею супругу, нарисовала проект. Все работы от электрики до отделки муж делал сам. Пока терраса продолжает хорошеть и обрастает необходимыми вещами.

Что можно сделать из старой советской дачи при минимальном бюджете

Затраты на террасу:

— брус и доска — $200;
— фундамент самодельный свайный — $50;
— автоматическая дверь — бесплатно (из той же серии, что и стеклопакеты: списана в утиль, но возвращена к жизни умельцем-супругом);
— ондулин на крышу — $100;
— доска для пола — $200;
— утеплитель и пенопласт — $70;
— электрика — $70;
— стеклянный стол — бесплатно, очередная серия «очумелые ручки», только черная пленка для матирования была заказана из Китая за $10;
— барная стойка и пристенный шкаф — $20;
— ДСП — бесплатно из хороших рук, менявших мебель в квартире;
— шторы — $90.
В общей сложности на террасу ушло $810, на модернизацию домика и все остальное — еще $1930.

«ВАШ ДОМ НЕ ПОНАДОБИТСЯ ВАШИМ ДЕТЯМ. ДОМ НУЖНО СТРОИТЬ ДЛЯ СЕБЯ!». СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА.

Переделка дачи продолжается. В планах баня, а дальше как фантазия подскажет. И каким-то образом наша дача притягивает не только нас, но и друзей. У нас всегда полный двор детей, а вечером на огонек всегда рады зайти соседи.

автор: Екатерина. В

, , ,
«Мини-дом XXI века» от американской компании Escape, комфортен и доступен каждому
Строительство

«Мини-дом XXI века» от американской компании Escape, комфортен и доступен каждому
Пассивный дом – воплощение энергетической эффективности дома, на 75% экономнее обычного
Строительство

Пассивный дом – воплощение энергетической эффективности дома, на 75% экономнее обычного
Самый длинный и самый короткий дома в мире
Строительство

Самый длинный и самый узкий дома в мире
11 чудо-идей из деревянных поддонов
Сообщество

11 чудо-идей из деревянных поддонов (видео)
Необычные дома, которые были спроектированы известными архитекторами
Строительство

Необычные дома, которые были спроектированы известными архитекторами
Как отрегулировать пластиковое окно
Строительство

Как отрегулировать пластиковое окно, чтобы из него не дуло?