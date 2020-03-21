Что можно построить в старом ядерном бункере? Лабораторию по выращиванию марихуаны или …

Продавец этого сооружения открыто заявляет, что будущее человечества на Земле не выглядит таким уж светлым. Между угрозами изменения климата, ядерной войны, биологическим оружием, астероидами и роботами цивилизация может рухнуть в любой момент. Вот тут-то вам и пригодится выведенный из эксплуатации ракетный бункер в Аризоне.

С 1963 по начало 1980-х годов Соединенные Штаты эксплуатировали 18 подземных ракетных шахт вблизи Тусона, штат Аризона. Каждый из них содержал ракету «Титан-2», вооруженную ядерной боеголовкой мощностью девять мегатонн. Это были самые мощные вооружения в то время, несущие реальную угрозу миру на земле.

В 2002 году Рик Эллис купил один из бункеров за 200 000 долларов. Недавно он вернул его на рынок недвижимости с запрашиваемой ценой в 395 000 долларов. Мужчина решил расстаться со своим бункером, так как не имеет возможности его содержать. Его мечта — дать возможность грандиозному сооружению приносить кому-то реальную пользу.

Бункер не совсем готов к заселению. В настоящее время единственный способ войти в него – это спуститься по длинной узкой лестнице в 413 метров. Некоторые внутренние стены сооружения покрыты облупившейся свинцовой краской. Внутри все разбито и потрескано. Однако стены, кодовые замки, вентиляция и все, что нужно для защиты от внешних воздействий, в целости. Продавец говорит, что, приложив немного усилий, можно сделать из бункера хорошее жилище.

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Даже если вы можете позволить себе купить ракетный бункер Рика Эллиса и превратить его в дом, о котором вы мечтали, вам нужно будет убедить его, что ваши планы того стоят. Рик уже отклонил два предложения. Один из потенциальных покупателей хотел использовать бункер в качестве медицинской лаборатории по выращиванию и обработке марихуаны. Другой хотел сделать из него пост-апокалиптическую порно-студию.

Рик Эллис – идейный продавец недвижимости. Ему важны не только деньги и прибыль от продажи своего бункера, но и мысль о том, что он помог людям. Ведь грядут тяжелые времена, подземное убежище в состоянии принести реальную пользу, а может даже, спасти немало жизней. Глупо растрачивать потенциал на недостойные предложения, когда планета в опасности. Так думает владелец убежища, и с этим даже трудно поспорить.

Сам мужчина считает, что из военного бункера вполне можно сделать жилье, настоящий уютный и безопасный дом под землей. Он даже приступил к разработке проекта, который потом планирует представить новым хозяевам убежища.

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Пока большого наплыва желающих купить бункер нет. Однако владелец верит, что появятся надежные, серьезно настроенные люди, готовые преобразить старое заброшенное сооружение. Оно не может просто гнить без дела, когда на мир надвигается реальная опасность. Человечество имеет шанс спастись, так почему бы его отдельным представителям этим шансом не воспользоваться?