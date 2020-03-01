Чистый способ производства топлива для автомобилей из СО2

Группа ученых из Швейцарии и Норвегии предложила чистый способ производства топлива для автомобилей : надо построить острова солнечных панелей и направлять выработанное электричество на плавучую фабрику, которая будет извлекать из воды СО2 и получать метанол.

Европейские исследователи просчитали размеры такого конгломерата из островов и фабрики по извлечению СО2 из воды и производству метанола. При диаметре 100 метров производительность «солнечного острова» составит в среднем 24 МВт. Всего таких островов должно быть 70. На перерабатывающем судне будут батареи для хранения излишков энергии, так что процесс производства метанола может продолжаться и ночью. Основная часть энергии пойдет на процессы опреснения и электролиза.

Ученые уверяют, что извлекать СО2 из морской воды легче, чем удалять его из воздуха, потому что концентрация углекислого газа в океане в 125 раз выше. Для этого на судне установят прототип устройства, которое будет снижать уровень кислотности воды и выводить СО2 через специальные мембраны.

Полученные в результате электролиза водород и диоксид углерода дадут метанол методом гидрогенизации СО2. Система будет вырабатывать 15 300 тонн метанола в год.

СОЗДАН РЕАКТОР КОТОРЫЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ CO2 В ЧИСТЫЙ КИСЛОРОД

Для того чтобы заменить все ископаемое топливо, необходимое для грузоперевозок, человечеству понадобится 170 тысяч таких островов. Даже если их размещать только там, где достаточно солнца и волны не превышают двух метров, поверхности будет достаточно.

Эксперты из США уже подсчитали, сколько электроэнергии могли бы принести плавучие солнечные электростанции, если установить их по всей стране. 24 000 станции на поверхности водоемов могли бы обеспечить 10% потребностей страны в электричестве.