Чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо построил дома для бедных жителей родного поселка

Мэнни Пакьяо — единственный на сегодняшний день боксер, который смог стать чемпионом мира в 8 различных весовых категориях. Это великий спортсмен, который смог преодолеть множество препятствий на пути к мировой славе.

К чести Мэнни заработав миллионы долларов, боксер не забыл о том, где он родился и каким тяжелым было его детство.

Когда-то у маленького Мэнни не было даже горстки риса на обед. Но его твердый характер и стремление стать лучшим привели простого филиппинца к чемпионским поясам.

Пакьяо было 12 лет, когда ему пришлось бросить школу, чтобы работать в семейной пекарне, продавать пончики и помогать обеспечивать семью. Как раз тогда он и начал заниматься боксом.

Первым тренером Мэнни стал его дядя. Мужчина вспоминал, насколько упрямым и твердым был его подопечный. Пакьяо каждый день просыпался в 4 утра, чтобы выйти на пробежку. «Уже через полгода тренировок я понял, что с него вырастет чемпион», — вспоминает дядя.

Так и случилось. Но главное — Мэнни помнил о том, насколько трудно живется людям у него на родине. Одну из первых крупных выплат за бой он потратил на строительство домов для бедных в своем родном поселке Танго.

На этом боксер не остановился. Сегодня в Пакман Вилладж (так назвали район, возведенный на деньги Пакьяо) построены дома для тысяч человек.

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Мэнни очень хочет, чтобы молодое поколение занималось спортом, поэтому в Пакман Вилладж есть много крытых и открытых площадок. Кроме этого, к услугам местных жителей многофункциональный центр и общественный парк.

Можно смело сказать, что Пакьяо — один из самых узнаваемых граждан своей страны. В общем, неудивительно, что он оказался в политике и победил на выборах в конгресс.

Как-то Мэнни сказал: «Когда меня спрашивают, что я сделал для страны как государственный служащий, и я молчу, меня критикуют. Когда я показываю, что я сделал, меня всё равно критикуют. Это жизнь».

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Действительно, критиковать кого-то, лежа дома на диване, очень просто. Гораздо сложнее строить дома для бедняков или помогать им каким-то другим способом.