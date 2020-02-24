Чемодан Rollogo Escape S генерирует энергию для гаджетов и сообшит о своем местонахождении

Компания Rollogo разработала новый чемодан с зарядным устройством, способным генерировать собственную энергию.

Чемоданы со встроенными батареями-пауэрбанками сегодня уже не редкость. Их главная задача – подзаряжать смартфоны и другие гаджеты во время поездки. Однако эти батареи сами нуждаются в периодической подзарядке. Новый чемодан Rollogo Escape S использует для этого собственные колеса.

Каждое из четырех колес Escape S оснащено роликовыми подшипниками, которые соединены с генератором. Вырабатываемая им электроэнергия поступает на литий-полимерный аккумулятор емкостью 8000 мАч. Для подключения гаджетов в нем предусмотрено два порта USB.

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10 минут вращения колес генерируют достаточно энергии для 1,2 часов разговора по типовому смартфону. Саму же батарею чемодана можно в любой момент извлечь и подключить к сети для перезарядки.

Помимо этого, модуль Bluetooth в блоке питания позволяет ему обмениваться данными с приложением на телефоне пользователя. Работая в сочетании с другой встроенной электроникой, он может предупреждать владельца о скорой разрядке гаджетов и о текущем местонахождении чемодана.

В дополнении ко всему, чемодан оснащен системой пружинной подвески для колес, трехзначным кодовым замком, съемным отделением для ноутбука, многоуровневой телескопической ручкой и верхним отделением для предметов первой необходимости.

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В настоящее время на Kickstarter проводится кампания по сбору средств на производство Rollogo Escape S. Стать владельцем необычного чемодана можно, сделав пожертвование в 399 долларов. Розничная цена составит уже 599 долларов.