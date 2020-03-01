Чем отделать цоколь дома?

Отделка цоколя в экстерьере здания играет хоть и не главную, но весьма значимую роль. Кстати, в переводе с итальянского zoccolo означает «башмак на деревянной подошве». И к выбору его «фасона» следует отнестись с особым вниманием: цоколь должен быть практичным, стильным, долговечным.

Для отделки цоколя традиционно применяют натуральный и искусственный камень, клинкерный кирпич, сайдинг, панели, штукатурку и пр. Колористическое решение обычно построено на контрасте: стены делают более светлыми или более темными по отношению к цоколю, чтобы зрительно подчеркнуть его и добавить фасадам выразительности. Если в качестве фундамента выступают сваи, многие застройщики все равно предпочитают соорудить по ним основу для цоколя и декорировать его, тем самым придавая дому законченный вид.

Делая выбор в пользу того или иного традиционного материала для отделки цоколя, потребителю приходится идти на компромисс. Камень и лицевой кирпич недешевы, трудоемки в укладке и требуют профессиональных рук, а кроме того, фундамент должен быть изначально рассчитан на их массу.

Виниловый сайдинг доступен по цене, но не отличается прочностью, металлический же хотя и лишен этого недостатка, однако, как и его полимерный собрат, способен имитировать благородный камень весьма условно, при ближайшем рассмотрении явно проявляя свою совсем «не каменную» природу. Тот же «изъян» присущ и различным отделочным панелям.

Штукатурка выглядит солидно, но на цоколях следует использовать ее довольно дорогие модифицированные разновидности, а наносить ее должны только квалифицированные мастера. К тому же и век такого покрытия относительно недолог.

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТИТ ЗДАНИЕ ОТ ЛИШНЕЙ ВЛАГИ И УВЕЛИЧИТ СРОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Инновационный материал для облицовки цоколя гибкая фасадная плитка HAUBERK. Благодаря своим свойствам, она прекрасно справляется со всеми негативными воздействиями, которым подвергаются наружные стены вообще и в нижней части здания в частности.

Свойства материала

Основу плитки составляет стеклохолст, пропитанный улучшенным битумом и покрытый гранулами натурального базальта. Такая структура делает ее гибкой, абсолютно невосприимчивой к влаге, устойчивой к механическим воздействиям. Материал ударопрочен, не боится перепадов температур (выдерживает до +110ºС), не выгорает под солнцем и сохраняет изначальный внешний вид, равно как и свои физические характеристики, на протяжении всего срока эксплуатации. А срок этот составляет самое малое 30 лет, на два десятка из которых еще распространяется гарантия производителя.

Плитка проще в работе и легче каменной облицовки (имея массу 10,8–11,8 кг/м², она не оказывает серьезной нагрузки на фундамент); обладает большей, чем у сайдинга, механической прочностью, а по износостойкости декоративного слоя значительно превосходит материалы с порошковым покрытием.

КАКИЕ РАБОТЫ НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ ДО ВЕСНЫ В НОВОМ ДОМЕ?

Плитка HAUBERK предназначена для наружной отделки каменных, деревянных и каркасных домов, как новых, так и реконструируемых. Кроме стен и цоколей зданий, ею можно облицовывать дымоходы, подпорные стены, заборы, формируя цельный архитектурный облик загородного участка.

Дизайн

Коллекция включает широкий спектр цветовых решений: от приглушенного серо-бежевого и песочного до насыщенного терракотового и бордового.

Фактура облицованной поверхности достоверно имитирует кирпичную или каменную кладку, при этом, сочетая плитки разных тонов, можно добиваться интересных декоративных эффектов: акцентировать оконные и дверные проемы, углы, карнизы, входные группы и даже создавать на покрытии яркие орнаментальные рисунки.

Изделия

Выпускаются изделия размером 250 × 1000 × 3 мм; погрешности в геометрии минимальны и составляют ±3 мм по высоте и ширине и ±0,2 мм по толщине. Материал продается упаковками по 20 плиток.

В дополнение к каждой модели плитки компания производит цокольные планки, внешние и внутренние уголки, оконные наличники, которые позволяют аккуратно оформить соответствующие конструктивные узлы и служат их усиленной защите от атмосферной влаги. В частности, цокольная планка необходима при обустройстве цоколя, выступающего за плоскость фасада: она не только зрительно выделяет эту часть здания, но и отводит от ее стенок воду. Планки изготавливают из металла с алюмоцинковым покрытием, предотвращающим коррозию в местах монтажного разреза, и декоративным базальтовым слоем под цвет всех образцов плитки. Изделия имеют длину 1250 мм (профиль 17 × 85 × 20 мм).

Способ укладки облицовочной плитки HAUBERK гарантирует полную герметичность готового покрытия. Работа не требует особых навыков от исполнителей и применения какого-либо узкоспециализированного инструмента

Монтаж

Основанием для монтажа облицовки служит сплошной настил из влагостойкой фанеры (ФСФ), плиты ОСП-3 либо сухой обрезной или шпунтованной доски, набитой по обрешетке из брусков толщиной 30–50 мм. Укладку покрытия ведут снизу, от угла здания, отступив от него на 5–10 мм.

Сначала крепят стартовую полосу, функцию которой выполняет стандартная плитка с отрезанными «лепестками». Поверх нее кладут первый ряд плиток и фиксируют каждую 8-ю оцинкованными гвоздями, располагая их ближе к вырезам «лепестков» (расход гвоздей составит 200 г/м²).

ПРАВИЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УТЕПЛЁННОЙ ШВЕДСКОЙ ПЛИТЫ

Последующие ряды сдвигают относительно предыдущего на «полкирпича»; чтобы четко выдержать это расстояние, на поверхность модулей нанесены специальные насечки. Для подрезки плитки (в районе углов, проемов и т. п.) можно использовать обычные ножницы по металлу.

После облицовки стенок монтируют накладные элементы: углы цоколя закрывают защитно-декоративными уголками, притягивая их окрашенными оцинкованными саморезами с шагом 30 см, и устанавливают цокольную планку.