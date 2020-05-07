Человекоподобный робот Walk-Man будет помогать людям в чрезвычайных ситуациях

Итальянские инженеры из технологического института IIT усовершенствовали и успешно протестировали новую версию робота-гуманоида Walk-Man (Whole-body Adaptive Locomotion and Manipulation), который будет помогать людям в чрезвычайных ситуациях, к которым можно отнести пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия.

Walk-Man подчиняется дистанционным командам оператора, одетого в специальный костюм с сенсорами. Аппарат экипирован 3D лазерным сканером, микрофонами, камерами и датчиками, которые позволяют ему входить в опасные здания и передавать в центр управления видео в режиме реального времени. Например, робот способен найти источник огня и нейтрализовать его с помощью огнетушителя.

Тридцать два мотора и манипуляторы, с девятнадцатью степенями свободы обеспечивают движения тела робота, четыре датчика силы и крутящего момента расположены на руках и ногах, а два датчика перегрузок поддерживают баланс и работоспособность всей системы. Как заявляют разработчики мощности механизированного гуманоида хватает, чтобы нести груз 10 кг на протяжении около 10 минут, а его рабочая смена может длиться до двух часов на одной зарядке аккумулятора.

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Главное отличие Walk-Man нового поколения – его малый вес: при высоте 1.85 метра робот стал на 31 килограмм легче оригинала и теперь весит 102 кг. Изменения достигнуты за счет использования более легких сплавов и композитных материалов в верхней части туловища робота. Малый вес облегчает движение и улучшает баланс: робот быстрее перемещается по объекту и реже падает даже на неровных поверхностях и при преодолении препятствий, да и проходить по узким коридорам и в дверные проемы ему намного проще.

Еще одно усовершенствование базового образца касается манипуляторов – они стали не только легче, но и больше похожи на человеческие руки в части пропорций «кистей»; за счет этого улучшилась его управляемость в операциях, требующих применения мелкой моторики. Одновременно Walk-Man стал сильнее – вместо 7 кг теперь он может поднимать руками вес до 10 кг.

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В ходе теста робот успешно смог открыть дверь, войти внутрь комнаты, найти и закрыть клапан, чтобы остановить условную утечку газа, удалить мусор, лежащий на его пути, а затем обнаружить воспламенение и задействовать огнетушитель.