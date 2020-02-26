Цепная пила с безопасными «челюстями» обрежет ветки и распилит дерево (видео)

Весной и осенью в саду прибавляется хлопот, особенного ухода требуют растущие на участке деревья. Необходимо обрезать лишние ветки, удалить засохшие сучья и омертвевшую поросль. Новая цепная пила Jawsaw позволит быстро и легко выполнить эту работу.

Jawsaw имеет максимально безопасную конструкцию: особые челюсти полностью исключают контакт человека с режущим элементом или случайное повреждение лезвия, кроме того, зажим между «зубами» делает излишней установку опоры под обрезаемым стволом. При включении прибора из верхней челюсти выдвигается язык-пила, после работы он возвращается на место.

ВОДНЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ, СТРУЕЙ ВОДЫ ПРОРЕЗАЕТ СТАЛЬ, БЕТОН И РАЗРУШАЕТ ПРЕГРАДЫ

Специальная телескопическая ручка помогает добраться до самых дальних веток, а благодаря большой мощности инструмент легко распиливает дерево диаметром 10 см. Прибор оснащен системой автоматической смазки цепи и баком для масла на 200 мл.

Пила выпускается в двух вариантах — проводная (электрическая) и беспроводная (работает от литий-ионного аккумулятора на 20 В).

источник: lowes