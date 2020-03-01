Цементно-стружечные плиты — универсальный материал превосходящий древесные панели

ЦСП — цементно-стружечные плиты по эксплуатационным характеристикам во многом превосходят другие древесные панели.

ЦСП (цементно-стружечная плита) приблизительно на треть состоит из стружки, и на две трети — из цемента. Порядка 3% от его объема составляют добавки, призванные упрочнить плиту, сделать ее влаго- и огнестойкой, а также «подружить» растительные волокна и бетон. Без использования химикатов эти материалы не смешиваются, прежде всего из-за сахаров, содержащихся в древесине. Важно, что среди используемых присадок нет опасных для человека или окружающей среды веществ, так что ЦСП можно с уверенностью назвать экологически чистым.

Но это не единственное достоинство материала. Он может служить хорошим теплоизолятором. Коэффициент теплопроводности цементно-стружечной плиты — 0,26 Вт/(м·К). Конечно, она уступает древесине с показателями 0,15 Вт/(м·К), но выигрывает у кирпичной кладки (0,7 Вт/(м·К), и оставляет далеко позади бетон (1,75 Вт/(м·К).

ЦСП является «дышащим» материалом, так что его можно без опасений использовать при внутренней отделке. Его паропроницаемость составляет 0,03 мг/(м·ч·Па) и это довольно высокие показатели.

Кроме того, ЦСП отличает высокая морозо- и влагостойкость. Его нельзя назвать абсолютно невосприимчивым к воде, но даже если замочить плиту на сутки, ее влажность поднимется всего на 7% — с 9% до 16%. При этом линейные размеры изделия и его толщина не изменятся настолько, чтобы это составляло проблему.

Материал прекрасно противостоит продольным деформациям, что позволяет использовать его для усиления несущей способности стен. Также следует отметить высокую прочность, способность к звукопоглощению и неподверженность атакам грибка, насекомых и мелких грызунов.

Длина плиты ЦСП варьируется от 2,7 до 3,2 м, толщина составляет 8-36 мм, ширина же всегда одна — 1,25 мм

Неоспоримым плюсом цементно-стружечной плиты является огнестойкость (класс Г1). Она способна противостоять огню 50 минут. Но даже если материал все же воспламенится, он не будет выделять токсичные вещества.

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Впрочем, наряду с достоинствами у ЦПС есть заметные недостатки. Прежде всего, это большой вес панелей, затрудняющий транспортировку и монтаж. Так, плита толщиной 36 мм и длиной 3,2 м весит почти 200 кг. Впрочем, обычно в строительстве используют панели 10-16 мм, весящие не более 85 кг. Работа с ними по силам бригаде из 3-4 человек.

Еще один серьезный недостаток ЦСП — слабая сопротивляемость изгибу — всего 9-12 Мпа. Для сооружения арок и других конструкций со скругленными линиями панели такого рода не подходят.

Область применения

Благодаря высокой морозо- и влагостойкости ЦСП можно использовать при наружных работах, причем это касается даже самых тонких листов — толщиной не более 8 мм.

Довольно часто ЦСП применяют для облицовки фасадов. Плиты, которые не прошли на производстве процедуру шлифовки, покрывают штукатуркой по армирующей сетке, а шлифованные грунтуют и окрашивают или оставляют в первозданном виде.

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В каркасном домостроении плиты ЦСП используют для настила полов, а также в качестве наружной обшивки стен. Помимо этого ЦСП часто используют для опалубки. Из жестких, прочных, хорошо поддающихся обработке и практически неподверженных короблению плит можно собирать даже самые сложные формы. Если же опалубка несъемная, ЦСП служит ей еще и дополнительной гидро- и теплоизоляцией.

Более того, цементно-стружечные плиты могут быть и стеновым материалом. Точнее, они служат основой для сэндвич-панелей, которые позволяют собрать дом, как конструктор, за несколько недель.

Если же говорить о внутренней отделке, тут ЦСП можно использовать практически без ограничений. Этот материал подходит для черновой обшивки стен, причем даже во влажных зонах. Шероховатые плиты оштукатуривают, оклеивают обоями, покрывают облицовочной плиткой и т.д. Из панелей большой толщины можно соорудить межкомнатную перегородку, закрепив их на металлическом или деревянном каркасе.

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И наконец, цементно-стружечные плиты применяют для перекрытий. Их используют в конструкции полов, ими усиливают каркасы и повышают влагостойкость деревянных конструкций.

Цементно-стружечная плитка хорошо поддается механической обработке. Ее нетрудно пилить и сверлить. Установка крепежных элементов также не создает проблем.