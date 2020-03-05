CATL, контролирующая 28% мировых поставок аккумуляторов, планирует увеличить выпуск батарей в 4 раза

Компания CATL, контролирующая 28% мировых поставок аккумуляторов, планирует увеличить выпуск батарей на уже существующих заводах и открыть еще несколько. Стимулом к этому стало соглашение с компанией Tesla о поставках аккумуляторов, не содержащих кобальта.

Китайская компания CATL — крупнейший в мире производитель литий-ионных батарей. В 2019 году она выпустила 32,5 ГВт*ч аккумуляторов для электромобилей и систем хранения энергии, что составляет 28% мирового рынка. Среди потребителей продукции компании — Daimler, Honda, Toyota, Volvo и Volkswagen.

Однако CATL не собирается останавливаться на достигнутом и планирует увеличить производственные мощности в четыре раза. На эти цели будет выделено до $3,7 млрд.

Например, мощность фабрики в провинции Цзянсу увеличится на 24 ГВт*ч, а в провинции Фуцзянь, где находится штаб-квартира компании, — на 16 ГВт*ч. Новое производство мощностью 12 ГВт*ч появится в провинции Сычуань. Кроме того, уже строится первый завод за пределами Китая — в Германии. Начиная с 2022 года он будет выпускать 12 ГВт*ч аккумуляторов.

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Аналитики связывают планы компании с недавним соглашением о поставках батарей для китайского завода Tesla. Оно заключено на период с июля 2020 по июнь 2022 года.

источник: electrek