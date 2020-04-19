«Быть предпринимателем — это как жевать стекло, глядя в смертельную бездну», — Илон Маск

Что о своих деловых принципах говорит человек, который собирается превратить человечество в киборгов, спасти от искусственного интеллекта и отправить на Марс.

О том, как строить бизнес

Создание и развитие бизнеса — это инновации, устремленность и решимость стоящих за ним людей, а также продукт, который они продают.

Компания — это группа людей, организованная для создания продукта или услуги. Она успешна ровно настолько, насколько хороши люди, из которых она состоит. Мои компании состоят из огромного количества супер-талантливых людей, а я всего лишь их лицо.

Путь в офис CEO должен лежать не через кабинет финансового директора и не через отдел маркетинга. Он должен вести через подразделение разработки и дизайна.

Крайне важна петля обратной связи, когда ты постоянно думаешь над тем, что уже сделал и как мог бы сделать это лучше.

Бренд — это лишь восприятие. Со временем любое восприятие совпадает с реальностью. Порой оно опережает ее, иногда — догоняет. В любом случае, бренд — не больше чем коллективное впечатление о продукте.

Ошибочно нанимать огромное количество людей для выполнения сложной работы. Большая численность сотрудников не компенсирует нехватку талантов (два человека, которые ничего не знают, не лучше одного), замедляет прогресс и делает любую задачу невероятно дорогой.

Люди работают лучше, когда понимают, в чем заключается цель и почему она заключается именно в этом. А еще очень важно, чтобы им не терпелось прийти на работу с утра, чтобы они наслаждались тем, что делают.

У вас будет по-настоящему большой потенциал, если вы предложите настолько привлекательный продукт, что люди будут готовы за него переплачивать. Именно это демонстрирует Apple. Можно купить гораздо более дешевый телефон или ноутбук, но продукты Apple настолько лучше всех остальных, что люди предпочитают платить больше.

Я всегда вкладываю собственные средства в компании, которые создаю. Я не верю в эту повальную идею использования чужих денег — она не кажется мне правильной. Я не стану просить других вкладывать средства во что-то, если не готов сделать этого сам.

Самая большая моя ошибка заключалась в слишком больших ставках на таланты людей, а не на их личные качества. Со временем я понял, что по-настоящему важно, чтобы у человека было доброе сердце. У нас в SpaceX жесткая политика: никаких мудаков.

Я не верю в процесс. На самом деле, когда я собеседую потенциального сотрудника и он или она говорит, что все дело в процессе, я вижу в этом тревожный знак. Проблема в том, что во многих крупных компаниях процесс замещает собой мышление. Вас вдохновляют ролью крохотной шестеренки в сложной машине. Если быть откровенным, это удерживает тех, кто не отличается большим умом или креативностью.

Не вводи себя в заблуждение, думая, что что-то работает, когда это не так, иначе зациклишься на плохом решении.

Насколько это возможно, избегай найма выпускников MBA. Эти программы не учат людей, как создавать компании.

Паши как проклятый. Ты обязан уделять работе от 80 до 100 часов своей жизни каждую неделю. Это повысит шансы на успех. Если другие работают 40 часов, а ты — 100, то даже делая то же самое, что и они, ты всего за 4 месяца достигнешь результата, на который у конкурентов уйдет год.

Лучший способ привлечь венчурный капитал — продемонстрировать, на что способен твой продукт, чем бы они ни был. Просто попробуй продать его реальным потребителям, начать генерировать какой-то импульс. Чем дальше ты в этом продвинешься, тем выше шансы на финансирование.

Если ты выходишь на устоявшийся рынок, выступаешь против крупных, закрепившихся конкурентов, твой продукт должен быть намного лучше, чем у них. Он не может быть лишь немного лучше — если не будет большой разницы, потребители предпочтут проверенный бренд.

О технологиях и прорывах

Некоторые люди не любят перемен, но изменения необходимо принимать, если альтернативой является катастрофа.

Первый шаг — понять, что что-то возможно. Остальное после этого не заставит себя ждать.

Когда Генри Форд представил дешевые, надежные машины, люди говорили: «Да ну, а что не так с лошадью?» Он сделал огромную рисковую ставку, и это сработало.

Если вернуться на сотни лет назад, то многое, что мы сегодня считаем само собой разумеющимся, показалось бы магией: возможность летать, говорить друг с другом невзирая на огромные расстояния, обладать моментальным доступом к огромным объемам информации подобно оракулам.

«МЕЧТАЙТЕ. ЧЕМ ВЫШЕ ВАША ПЛАНКА, ТЕМ ВЫШЕ ВЫ ОКАЖЕТЕСЬ!» — ПИСЬМО ИЛОНА МАСКА МОЛОДЫМ…

Прорывные технологии — я имею в виду такие, которые демонстрируют по-настоящему большой отрыв от всех существующих, — как правило, рождаются в новых компаниях.

Чтобы новая технология вышла на массовый рынок, на самом деле необходимы две вещи. Во-первых, вам потребуется масштабируемая экономика. Во-вторых, периодические изменения дизайна — вы должны пройти через несколько версий продукта.

Прорывная инновация редко заключается в каком-то одном маленьком ключевом новшестве. Обычно это целая куча таких изменений, работающих в совокупности друг с другом.

ИЛОН МАСК ВЫРАЗИЛ ПРЕЗРЕНИЕ К ТРАДИЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ВЫСКАЗАЛ СВОЕ ВИДЕНИЕ

В интернете самые важные вещи уже созданы. Инновации, конечно же, не иссякнут, однако все великие проблемы мировой паутины давно решены.

Программу Space Shuttle часто использовали в качестве примера, почему не стоит и пытаться создать что-то многоразовое для космоса. Но единственный провальный эксперимент не должен заставлять отказываться от великой цели. Если бы все так поступали, у нас бы не было электрических лампочек.

О философии успеха

Если ты нашел что-то действительно важное, стоит заняться этим, даже если шансы будут не в твою пользу.

Я всегда преисполнен оптимизма, но я реалист. Я не ждал большого успеха, запуская Tesla или SpaceX. Я лишь решил, что оба проекта достаточно важны, чтобы реализовать их несмотря ни на что.

Должны быть причины, по которым ты встаешь по утрам и хочешь жить. Почему ты хочешь жить? В чем смысл? Что тебя вдохновляет? Что тебе нравится в будущем? Если просыпаешься утром с мыслью, что будущее станет лучше, тебя ждет яркий день.

Настойчивость крайне важна. Ты не должен сдаваться, пока тебя окончательно не вынудят.

Есть глупое мнение, что провалы неприемлемы. Вообще-то приемлемы. Если вы не терпите неудач, значит, вы недостаточно инновационны.

Это нормально — держать яйца в одной корзине, пока ты контролируешь, что происходит с этой корзиной.

Я бы не сказал, что мне не хватает страха. На самом деле я бы хотел, чтобы у меня его было поменьше, — такие эмоции сильно отвлекают и поджаривают нервную систему.

Очень важно любить людей, с которыми ты работаешь, иначе ваша жизнь и работа будут довольно несчастными.

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Создавать компанию — это как печь пирог. Все дело в ингредиентах и правильной пропорции.

Быть предпринимателем — это все равно что жевать стекло, глядя в смертельную бездну.

Начинать бизнес — занятие не для каждого. Чтобы заниматься этим, в первую очередь необходимо иметь высокий болевой порог.

Я парень из Кремниевой долины. Люди из Кремниевой долины могут сделать все что угодно.

Обычно я описываю себя как инженера — это то, чем я в основном занимаюсь с самого детства.

Люди должны следовать за своей страстью. Это сделает их более счастливыми, чем что-либо другое.

Мне неловко в этом признаваться, но я люблю видеоигры. Именно это привело меня в разработку софта, когда я был ребенком. Я хотел заработать денег, чтобы купить самый лучший компьютер, чтобы играть на нем в самые лучшие видеоигры, — тогда у меня еще не было никаких мыслей о спасении мира.