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Бутылка с фильтром очистит воду из любого водоема

04.03.2020
Бутылка с фильтром очистит воду из любого водоема

Находясь за городом, в походе или просто на пикнике, мы можем не иметь доступа к источнику питьевой воды. Новое портативное приспособление PURISOO со специальными картриджами поможет очистить воду из любого водоема, будь то ручей, озеро или река, и сделать ее пригодной для питья.

Устройство выглядит как спортивная бутылка и не занимает много места. Конструктивно новинка состоит из ручной помпы, картриджа с трехступенчатой очисткой и емкости для питьевой воды.

Бутылка с фильтром очистит воду из любого водоема

С помощью насоса в бутылку набирают воду, после чего она проходит через половолоконную мембрану (микрофильтрационный элемент с пористостью 0,1 мкм), загрузку из активированного угля и тканевый фильтр, которые удаляют 99,99% микроорганизмов и бактерий, находящихся в воде.

Кроме того, фильтры задерживают механические примеси с размером частиц до 0,1 мкм и частицы коллоидного железа. В результате практически любой водоем может стать источником чистой и безопасной питьевой воды.

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Один картридж может очистить до 1000 л воды, объем встроенного резервуара составляет 410 мл. В комплекте с PURISOO идет адаптер с удлиняющей трубкой, который позволяет набирать воду из труднодоступных мест. Благодаря продуманной форме бутылки, из нее удобно пить.

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