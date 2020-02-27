«Будущее — за водородным транспортом» — Китай готовит водородную революцию

В свое время Вань Ган уговорил руководство Китая начать масштабную программу электрификации транспорта. Теперь он готовит новую революцию — водородную.

Транспортная система Китая быстро переходит на электричество: продажи электромобилей растут, а правила для владельцев автомобилей на ДВС постоянно ужесточаются. У истоков этой «электрической революции» стоит бывший министр науки и техники Китая Вань Ган.

Именно он двадцать лет назад убедил лидеров страны сделать ставку на электрификацию транспорта, чтобы снизить загрязнение воздуха и зависимость от импорта нефти.

Однако теперь он убежден: будущее вовсе не за электромобилями. Им на смену должны прийти автомобили на водороде. Впрочем, он предполагает, что водородные автомобили не заменят полностью, а дополнят электрические. Электромобили продолжат доминировать в городах, а междугородние автобусы и грузовики на водороде будут путешествовать на большие расстояния.

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Учитывая, что Вань занимает высокое положение в консультативном органе при правительстве Китая, его мнение может определить будущую политику страны. Для этого нужно, чтобы руководство страны выделило дополнительные ресурсы на разработку водородных авто и начало субсидировать их производство и покупку — как это произошло с электрокарами.

По словам Ваня, на первых этапах инфраструктуру для водородного транспорта создадут в отдельных испытательных районах. Здесь появятся полноценные экосистемы для производства, транспортировки, хранения и заправки водородом.

Сейчас большинство автопроизводителей, за исключением Toyota, скептически относятся к водородному топливу, предпочитая вкладываться в литий-ионные аккумуляторы. Основные причины такой непопулярности — высокая стоимость водорода и проблемы с его хранением, а также отсутствие инфраструктуры.

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Даже в Китае на 2 млн электромобилей приходится всего 1500 водородных авто. Однако у страны достаточно возможностей, чтобы полностью изменить ситуацию, уверен Вань Ган.