Будущее за биопротезированием — вскоре протезы будут превосходить биологические оригиналы

Развитие технологий не перестает поражать размахом человеческой фантазии. И это относится как к конкретным областям, так и к стыкам двух, на первый взгляд, далеких направлений, например, биологии и инженерии.

Сама по себе идея применения знаний о живой природе для решения технических задач совершенно не нова. Еще Леонардо да Винчи, пытался построить орнитоптер — летательный аппарат с машущими как у птиц крыльями. Другие яркие продукты биомиметики* точно известны всем: застежка «липучка» (принцип заимствован у соцветий репейника) и застежка «молния» (создана на основе строения пера птицы).

Сегодня мы хотим рассказать об изобретении которое позволяет, в буквальном смысле, вернуть человеку целостность. Речь идет о бионическом протезе. Это сервоприводы, шарниры и тяги, позволяющие имитировать практически свободное движение конечности, облаченные в легкий корпус из пластика или металлических сплавов. В зависимости от назначения меняется и их конфигурация, например, в ножных протезах используются пружины или пневматические амортизаторы для смягчения ударной нагрузки при передвижении.

Самая сложная и самая захватывающая задача — это связь биомеханического устройства с человеком. Ведь мало создать механизм, способный довольно точно имитировать движение конечности, нужно интегрировать его в живой организм. На данный момент существует несколько вариантов реализации обратной связи «человек-протез»: первый — это датчики нервных сигналов, связанные с обрабатывающим процессором для передачи импульсов приводам. Второй — электроды, крепящиеся к коже культи и фиксирующие изменение биопотенциала мышц при сокращении. Также управление возможно с помощью сенсоров, крепящихся к коже головы и реагирующих на электрические потенциалы мозга.

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Но все эти методы не совершенны, ведь даже тех сигналов, которые может воспринимать протез от сокращения мышц через размещенные на коже электроды, обычно хватает только на осуществление самых простых действий, например: сжимание и разжимание ладони.

Оригинальное решение представила известная компания Touch Bionics еще в 2012 году, выпустив в свет протез человеческой кисти i-Limb Ultra Revolution. Им можно управлять не только при помощи мышц предплечья, но и с помощью смартфона! Он позволяет выполнять одно из нескольких десятков запрограммированных действий, например, завязывать шнурки, поднимать и опускать предметы, печатать на клавиатуре и даже писать ручкой или карандашом.

Другой вариант нашла группа европейских ученных в 2017 году. Они вживили два электрода непосредственно в нервы культи, что позволило получить более точные и разнообразные сигналы, воспринимаемые протезом. Так появилась возможность распознавать форму, размер объекта и даже его текстуру.

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Основываясь на данных достижениях, можно с уверенностью заявить — будущее за биопротезированием. Некоторые приверженцы философии трансгуманизма предполагают: уже через несколько десятков лет протезы будут превосходить биологические оригиналы, и мир станет похожим на фильм в жанре «киберпанк». Кто знает, может они и не далеки от истины?

источник: Ad.astra