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Будущее спасательных миссий — беспилотник изменяющий форму (видео)

14.03.2020
Будущее спасательных миссий - беспилотник изменяющий форму

Новый вид спасательного дрона был разработан, чтобы проникнуть в труднодоступные места, для разведки на спасательных миссиях.

Исследователи из Цюрихского университета разработали беспилотник с четырьмя руками, который может втягиваться во время полета, чтобы вписаться в щели и дыры. Цель состоит в том, чтобы отправить беспилотники, куда люди не могут попасть, и упростить поиск жертв в разрушенном здании в случае землетрясения или пожара.

В некоторой степени эти типы спасательных дронов уже существуют, но иногда они слишком велики и имеют продолговатую форму, чтобы вписаться в большинство отверстий, например, в трещину в стене или сквозь упавшие решетки.

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Исследователи говорят, что способности их нового беспилотного летательного аппарата были вдохновлены движением птиц. Столкнувшись с узким входом, он принимает Н-образную форму, руки которой расположены вдоль одной оси. Если отверстие представляет собой плотный овал, оно переходит в маленькую О-образную форму со всеми руками, сложенными близко к телу.

Он также может сложиться в Т-образную форму, чтобы расположить одну из двух его бортовых камер как можно ближе к объекту, чтобы осмотреть его. Помимо этих базовых форм, дрон может также принимать различные асимметричные формы.

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В своем нынешнем виде дрон имеет бортовой компьютер, две камеры и четыре руки. У него есть некоторая способность судить о ситуации для себя, но на высоком уровне дать ему команду войти в здание и проверить каждую комнату все еще невозможно. Исследователи планируют разработать алгоритмы, которые помогут дрону достичь полной автономности.

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