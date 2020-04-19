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Бронированная капсула для выживания — надежное убежище во время землетрясений, цунами и ураганов

19.04.2020
Бронированная капсула для выживания

Периодически на планете происходят землетрясения, бушуют смерчи, цунами и сильные ураганы, которые причиняют ущерб инфраструктуре, имуществу и человеческим жизням. Julain Sharpe, изобрел бронированный шар в качестве временного и надежного убежища, где один человек или семья смогут спрятаться от разбушевавшейся стихии, чтобы не утонуть или не погибнуть под обломками зданий.

В капсуле имеется два небольших иллюминатора, чтобы люди, находящиеся внутри могли оценить обстановку снаружи и увидеть, что происходит вокруг них. Таким образом, человек внутри шара сможет своевременно покинуть свое убежище, как только ситуация снаружи стабилизируется и исчезнет угроза для жизни.

Бронированная капсула для выживания

Julain Sharpe, изобретатель защитной капсулы, говорит, что его изобретение дает людям чувство безопасности, и, к тому же, оно значительно дешевле и эффективней по сравнению со стационарными подземными убежищами.

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Капсула для выживания может плавать, поэтому ее пассажиры никогда не утонут при цунами или масштабных наводнениях. Она защищена от опрокидывания и постоянно сохраняет свое положение, причиняя минимум дискомфорта человеку внутри нее.

Бронированная капсула для выживания

Шар имеет прочную алюминиевую оболочку из нескольких слоев металла и стальные рамы, поэтому он прекрасно сохраняет тепло внутри и минимизирует опасность переохлаждения.

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Прочная рама выдерживает большое давление, капсулу невозможно согнуть при ударе о твердую поверхность, столкновениях с острыми предметами, она прекрасно выдерживает даже обрушение жилого дома.

 

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