Британский ученый разработал модель дрона, которая получает питание по воздуху

Британский ученый Сеймер Алдаер из Имперского колледжа Лондона разработал модель дрона, которая получает питание по воздуху.

Квадрокоптер приводится в действие полностью за счет технологии беспроводной передачи энергии методом электромагнитной индукции. Батарея из беспилотника была удалена.

Передатчик реализован на двухслойной печатной плате и управляется независимым инвертором класса нагрузки EF. Инвертор работает на частоте 13,56 МГц и использует один транзистор на основе нитрида галия.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ БЕСПИЛОТНИКА

Установленная на мультикоптере приемная катушка состоит их одного витка медной ленты, которая была намотана вокруг щитка аппарата. Плата приемника включает выпрямитель и преобразователь постоянного тока.