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Британский студент создал солнечную мини электростанцию для туристов SunUp

17.04.2020
Британский студент создал солнечную мини электростанцию для туристов SunUp

Британский студент Брэдли Бристер создал солнечную зарядку с креплением к рюкзаку.

Устройство под названием SunUp было разработано в сотрудничестве с компанией The North Face и включает в себя солнечные элементы общей мощностью 15 Вт, которые могут полностью зарядить аккумулятор на 4000 мАч в течение 12 часов.

«Целью проекта было решение текущих проблем с зарядками на солнечной энергии для путешественников, говорит Бристер. — В настоящее время, у вас есть два основных варианта. Первый – это более традиционные жесткие поли/монокристаллические панели, имеющие более высокую эффективность до 21%. Их недостаток – хрупкость и непрактичность. Второй – гибкие тонкопленочные аморфные кремниевые панели, которые гораздо более долговечны, чем жесткие панели, за счет определенной эластичности, но они значительно уступают в производительности, предоставляя только около 7% КПД».

Британский студент создал солнечную мини электростанцию для туристов SunUp

Предложенное студентом решение оказалось эффективным. Солнечный рюкзак SunUP изготовлен с использованием массива небольших поликристаллических панелей треугольной формы, которые соединяются вместе на гибкой токопроводящей подложке. Такая конструкция позволяет устройству оставаться легким и гибким, не снижая его эффективности в преобразовании солнечной энергии.

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Кроме того, зарядное устройство SunUP получило возможность адаптироваться, с привязкой не только к рюкзакам самой разной вместимости и формы, но и другим вещам и предметам, которые часто используются для путешествий и активного отдыха.

«Самым уникальным аспектом этого продукта является тесная интеграция с любым рюкзаком, — объясняет студент. — Устройство крепится на рюкзаке за счет пряжек, а его провода уходят внутрь на два порта USB, один – в основании рюкзака, а другой – в набедренном кармане, что позволяет заряжать девайсы прямо на ходу».

Технологии, примененные в конструкции SunUp – далеко не новинка. Но благодаря им новая солнечная зарядка приобретает уникальные свойства и долговечность, которые обеспечивается возможностью замены отдельных солнечных элементов в случае их выхода из строя.

Британский студент создал солнечную мини электростанцию для туристов SunUp

Бристер успешно протестировал прототип и подтвердил, что устройство способно зарядить батарею телефона за 12 часов. По его словам, оно станет незаменимым для любителей туризма, которые проводят весь день на открытом воздухе.

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Также мобильные солнечные панели подойдут для большинства видов активного отдыха, в числе которых каякинг, велоспорт, рыбалка или даже кемпинг. Их универсальная конструкция обеспечивает легкое крепление к другим предметам, например к байдарке или к портативному холодильнику.

источник: bradbristerdesign

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