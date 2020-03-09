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Британская компания Modcell строит энергоэффективные дома из соломы

09.03.2020
Британская компания Modcell строит энергоэффективные дома из соломы

Университет Бата (University of Bath) из Великобритании и компания Modcell предложили для британцев и своих клиентов в городе Бристоле быстровозводимые энергоэффективные дома из абсолютно экологически чистых материалов. Основным строительным материалом стали стеновые панели наполненные прессованной соломой.

Соломенные панели имеют следующую конструкцию: в деревянную раму (каркас) вставляют блок из прессованной соломы и прессуют еще сильнее, а затем солома покрывается толстым слоем глиняной штукатурки. После высыхания такая строительная панель может быть использована для строительства жилого дома.

Британская компания Modcell строит энергоэффективные дома из соломы

Почему ученые в качестве материала для строительства выбрали именно солому?

Ответ прост: солома абсолютно натуральный материал природного происхождения, это возобновляемый природный ресурс, который можно заготавливать везде, где выращивают сельскохозяйственные культуры.

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Благодаря толстому защитному слою штукатурки влага не попадает внутрь панели, следовательно солома не подвержена гниению, да и мышам будет достаточно сложно прогрызть толстый слой штукатурки. Соломенная панель содержит достаточное количество воздуха, чтобы быть хорошим утеплителем.

Соломенный дом компания может построить в довольно короткий срок – всего за 2 месяца благодаря тому, что практически все подготовительные работы выполняются на заводе,а на строительной площадке происходит только сборка элементов готовых стен.

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По словам директора компании ModCell, Крейга Уайта, дома из соломенных панелей могут стать прекрасной альтернативой традиционным сегодня на рынке жилым зданиям сборно-каркасного типа, а их появление и распространение на рынке – серьезным шагом к низкоуглеродному будущему.

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