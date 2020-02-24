Бразилец заправляет свой мотоцикл обыкновенной водой, 1 литр воды на 500 километров (видео)

Бразильский госсужащий Рикардо Азеведо в своем родном городе Сан-Паулу стал настоящей знаменитостью. Но известность мужчине принесла вовсе не профессиональная деятельность, а его хобби. Умелец переделал свой мотоцикл, и теперь на нем можно проехать 500 километров, заправив всего 1 литр воды.

В видеоролике, который попал в новости по всему миру, бразилец Рикардо Азеведо рассказывает, как он вместе с сыном Габриэлем переделал одноцилиндровый мотоцикл Honda NX200. Теперь бразилец называет свой двухколесный транспорт «T Power H2O» и утверждает, что для его нормальной работы нужна только вода. Причем, в качестве революционного «топлива» подойдет как вода из-под крана, так и ближайшая лужа. Сам умелец и испытатель заправляет свой байк из близлежащей довольно загрязненной реки Тиете.

На данный момент мотоцикл, изготовленный руками Азеведо, – это всего лишь прототип. Байк не может похвастать крутым внешним видом, но это не должно спугнуть потенциальных инвесторов.

Мотоцикл T Power H2O получил автомобильный аккумулятор, который отдает электричество, с помощью которого происходит электролиз, т.е. расщепление воды. Таким образом, выделяется водород, который поступает далее в двигатель внутреннего сгорания.

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Энергия, которую водород выделяет при сгорании в моторе мотоцикла, намного выше, чем при сгорании обычного бензина. Именно благодаря этому для поездки на 100 километров нужно всего 0,2 литра воды. «Преимущество этого мотоцикла, который работает на водороде, который получаем из воды, заключается в том, что результатом выхлопа является водяной пар», — объясняет Азеведо. «Это отличается от бензина, после сгорания которого появляется окись углерода».

Применяемого аккумулятора, правда, надолго не хватает, так как процесс электролиза довольно энергоемок. Поэтому на мотоцикле установлена система рекуперации кинетической энергии (KERS), наподобие той, что используется в Формуле-1. Она подзаряжает аккумулятор прямо во время поездки, срабатывая каждый раз, как водитель тормозит. Таким образом, мотоцикл T Power H2O может работать около 10 часов.

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Бразильский умелец подвергся массированной «атаке» пользователей Интернета, которые сомневаются в работоспособности всей системы. Но на сторону Рикардо Азеведо стали авторитетные исследователи, в частности Эрнесто Гонсалес, профессор химии в Университете Сан-Паулу. Сам Азеведо готов предоставить свой байк в руки профессионалов с официального дилера мотоциклов Honda, чтобы продемонстрировать его работу всем скептикам.