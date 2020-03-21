Bosch заявил, — «Экологическое синтетическое топливо из возобновляемых источников станет решением в транспортной сфере»

Парижский договор призывает к конкретным действиям, которые помогут остановить глобальное потепление на уровне, который на 2°C или даже — на 1.5°C превышает доиндустриальный уровень. Чтобы достичь этой цели, необходимо в течение следующих трех десятилетий сократить до нуля органические по происхождению выбросы CO2 от автотранспорта. Возникает вопрос, каким образом это можно сделать.

Основные причины, почему экологическое синтетическое топливо уже завтра станет частью пакета решений в транспортной сфере:

Время

Получение синтетического топлива из возобновляемых источников уже давно не новинка, то есть на сегодня уже существует возможность для его изготовления. Сначала применяют электроэнергию, полученную из возобновляемых источников, чтобы получить водород из воды. Затем добавляют углерод и в конце смешивают CO2 и H2, получая в результате синтетический бензин, дизель, газ или керосин.

Процесс производства вполне реальный, однако пока не хватает мощностей, ведь его необходимо быстро распространить, чтобы удовлетворить спрос. Мотивацией могут быть квоты на горючее, компенсации за снижение выбросов CO2 по сравнению с уровнем потребления в автопарках.

Отсутствие влияния на климат

Синтетическое горючее производят исключительно с использованием энергии, полученной из таких возобновляемых источников, как солнце или ветер. В лучшем случае производители экстрагируют углекислый газ, необходимый для производства топлива из воздуха, превращая парниковый газ на ресурс.

Благодаря этому возникает благоприятный для окружающей среды цикл, в котором углекислый газ, образующийся в результате выбросов восстановительного синтетического горючего, снова используется для изготовления нового топлива. В конечном итоге автомобили, которые передвигаются по дорогам на синтетическом топливе, не осуществляют никакого влияния на климат.

Инфраструктура и технология изготовления силовых агрегатов

Синтез Фишера-Тропша обеспечивает производство синтетического горючего, которое можно использовать в условиях уже имеющейся инфраструктуры и в обычных двигателях. Эксперты называют его «встроенным» синтетическим горючим, которое можно использовать без модернизации инфраструктуры и транспортных средств, обеспечивает немедленный эффект и дает быстрые результаты. Его можно добавлять к обычному горючему, чтобы уменьшить уровень выбросов углекислого газа от автотранспорта.

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Таким образом, синтетическое топливо может сделать весомый вклад в улучшение экологии даже еще до того, как начнется его широкомасштабное производство. Химическая структура и основные характеристики бензина остаются неизменными, поэтому даже ретро-автомобили могут ездить на синтетическом бензине.

Стоимость

Производство синтетического горючего все еще остается дорогим. Синтетическое топливо из возобновляемых источников станет заметно доступнее, когда увеличится количество мощностей и снизится стоимость электроэнергии, производимой из этих самых источников.

Последние исследования показывают, что цен на топливо на уровне 1,20 и 1,40 евро за литр можно достичь (без каких-либо дополнительных платежей) до 2030 года, а на уровне одного евро — до 2050 года. Эту разницу в стоимости обычного горючего по сравнению с горючим из органических источников можно значительно сократить, если учесть величину эффекта по улучшению состояния окружающей среды благодаря использованию возобновляемого синтетического топлива.

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Тот факт, что оно совместимо с имеющейся сегодня инфраструктурой и технологиями автопрома, придает ему преимущество по сравнению с альтернативными силовыми агрегатами.

Потенциальное применение

Даже тогда, когда в определенный момент в будущем все легковые и грузовые автомобили будут работать от аккумуляторов или топливных элементов, на традиционном топливе все еще будут работать самолеты, корабли и другие средства по перевозке тяжелых грузов. Поэтому критическое значение имеют работы в области двигателей внутреннего сгорания, использующих неорганическое синтетическое топливо.

Ресурсы

Полный бак горючего или еда на столе — это вопрос не возникнет при использовании синтетического горючего, которое производится с помощью электричества. Инновационное биотопливо, которое в частности, производится из отходов, приносит пользу, однако, его поставки имеют ограниченный характер.

Если будут использоваться ВИЭ, то синтетическое горючее будет возможно производить в неограниченном количестве. В масштабах мира можно сгенерировать достаточное количество возобновляемой энергии, чтобы выработать топливо, которое можно относительно легко хранить и транспортировать.

Хранение и транспортировка

Синтетическое горючее производится из возобновляемой энергии. В результате этого процесса образуется газ или жидкость. Именно поэтому синтетическое топливо из возобновляемых источников является хорошим агентом для недорогого хранения больших количеств энергии и даже для ее транспортировки по миру.

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Оно также может служить в качестве буфера для колебаний энергии солнца или ветра, или для того, чтобы обойти региональные ограничения на увеличение производства возобновляемой энергии.