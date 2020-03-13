Bosch разрабатывает технологию 3D-дисплея для автомобилей будущего

Автомобилям будущего явно не хватает пассивных 3D-изображений — таких, для распознавания которых водителю не нужны специальные очки с дорогостоящей технологией отслеживания взгляда. Такой дисплей будущего создают инженеры гиганта немецкой автопромышленности Bosch.

Bosch разрабатывает технологию автомобильного 3D-дисплея, для считывания информации с которого водителю не нужны будут AR-гарнитуры. Фундаментальные принципы для всех современных автомобильных дисплеев одинаковы: обеспечить легкий доступ к информации, не отвлекая от управления машиной. Поэтому от очков или необходимости смотреть на экран под определенным углом пришлось отказаться.

Но для чего водителю вообще нужны трехмерные визуальные эффекты на приборной или информационно-развлекательной панели? По мнению Bosch, по нескольким причинам. В частности, для того чтобы убедиться, что важные оповещения не останутся незамеченными.

Камеры заднего вида помогут водителю аккуратнее припарковать автомобиль, если покажут ему изображение в трех измерениях. А во время поездки указания навигатора, подкрепленные 3D-картинкой, позволят не перепутать поворот.

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Оснастить автомобиль такой технологией в прошлом компании мешало отсутствие достаточной вычислительной мощности. Сейчас, вместо того чтобы устанавливать мириад крошечных дешевых контроллеров, автопроизводители предпочитают иметь один централизованный компьютер, который легко обновлять по воздуху.

Bosch не уточняет, когда мы увидим такую систему в новых машинах, но, скорее всего, скоро — по крайней мере для премиум-сегмента, привлекательность которого строится на наличии привлекательных хайтек-гаджетов.