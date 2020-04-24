Более 350 миллионов деревьев высадили в Эфиопии, в ходе 12-часовой акции «Зелёное наследие»!

Власти Эфиопии публично отчитались о высадке 353 633 660 саженцев деревьев в ходе 12-часовой акции «Зелёное наследие» (#GreenLegacy).

Результаты акции претендуют на мировой рекорд — предыдущий был зафиксирован в Индии в 2017 году, когда около 1,5 млн добровольцев высадили 66 млн деревьев за 12 часов.

Акция стала частью обширной государственной кампании Эфиопии по лесовосстановлению, инициированной премьер-министром страны Абием Ахмедом. Всего планировалось высадить на территории второй по численности населения страны Африки 200 млн деревьев.

К участию были приглашены все граждане, и акцию поддержали миллионы. Уже через шесть часов премьер написал в Твиттере, что высажено 150 млн деревьев.

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«Мы на полпути к цели», — заявил тогда он и призвал сограждан «нарастить темпы в оставшиеся часы».

После окончания 12-часового марафона Абий Ахмед вернулся в Твиттер, чтобы объявить, что Эфиопия не только достигла своей «коллективной цели #GreenLegacy» в 200 млн саженцев, но и превзошла её.

Власти африканской страны на этом не остановились: национальная кампания Эфиопии по посадке деревьев имеет в планах высадку четырёх миллиардов деревьев в течение сезона дождей — с мая по октябрь.

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По данным занимающейся восстановлением лесов в Восточной Африке и помогающей фермерам избавиться от бедности организации Farm Africa, менее 4% земель Эфиопии занято лесами. Для сравнения: в конце XIX века их было 30%.

Кроме того, не имеющее выхода к морю государство страдает от последствий изменения климата: деградация земель, эрозия почвы, вырубка лесов, периодические засухи и наводнения — всё это усугубляется применяемыми методиками ведения сельского хозяйства, которое является основным источником дохода и средством выживания 80% населения страны.

В 2017 году Эфиопия присоединилась к более чем 20 другим африканским странам, которые приняли на себя обязательства в рамках Инициативы по восстановлению лесных ландшафтов в Африке вернуть к жизни 100 млн гектаров зелёных угодий.

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Недавнее исследование показало, что именно возрождение утраченных человечеством лесов способно удалить из атмосферы две трети (около 205 млрд тонн) всего накопившегося там углерода, который повинен в парниковом эффекте и глобальных изменениях климата.