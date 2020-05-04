Более 100 000 километров дорог в Индии сделано из переработанного пластика (видео)

Пластик более прочен, чем обычный асфальт, безопасен для окружающей среды и позволяет экономить на битуме.

Индия — мировой лидер по технологии создания «пластиковых» дорог. Согласно докладу Всемирного экономического форума за 2015 год, в Индии проложили более 33 796 км дорог. Однако в более позднем докладе говорится про то, что фактическая длина индийских дорог с использованием инновационной технологии отечественного производства уже более 100 тыс. км (по состоянию на октябрь 2017 года).

Использование переработанного пластика для строительства дорог не только помогает уменьшить количество мусора, но и создаёт рабочие места для тысяч людей, которые занимаются прокладкой дорог.

В соответствии с новыми исследованиями, «пластиковые дороги» в Индии являются не только более экологичными, но и более прочными, они требуют меньшего обслуживания и по сравнению с обычным покрытием долговечнее в 3—5 раз.

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В качестве сырья для дорожного покрытия используют почти все виды пластиковых отходов, но в основном это бутылки из-под воды или газированных напитков. Сначала их сортируют, после чего очищают, высушивают и измельчают. Измельчённый пластик смешивают и плавят при температуре около 170 °C. Затем в расплавленный пластик добавляют горячий битум. После смешивания смесь укладывают, как обычный асфальт.

Аналитики уверенны, что эту недорогую технологию можно использовать для глобального восстановления дорог. «Пластиковые дороги решают проблему утилизации не подлежащего вторичной переработке пластика», — говорит Ишер Джадж Ахлувалия, бывший глава правительственного комитета по городской инфраструктуре.

Эксперты по управлению твёрдыми отходами сообщают, что на каждый километр однополосной дороги нужна 1 тонна пластиковых отходов. И этот пластик может удвоить или даже утроить долговечность дороги.

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Технология создания дорог из пластика — это инновационное, научное, более экологичное, доступное и запатентованное технологическое решение для переработки пластиковых отходов путём их повторного использования для асфальтирования дорог. Её разработал Раджагопалан Васудеван, профессор химии Инженерного колледжа Тиагараджара в южном городе Мадурай.

Васудевана с любовью называют «пластиковым человеком Индии». Он запатентовал технологию превращения обычного мусора в дорожное покрытие, которое частично заменяет битум — основной компонент асфальта.

В методике Васудевана используют тонко измельчённый пластиковый мусор, который добавляют к нагретому битуму. Затем эту смесь выливают на камни.

Хотя основным сырьём являются пластиковые бутылки, пластиковые отходы могут включать в себя всё, от конфетных обёрток до пакетов. Смесь сокращает количество необходимого битума на 8—10%.

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Когда в 2002 году Раджагопалан Васудеван разработал эту технологию, он построил дорогу из пластика в своём колледже. И только после этого, убедившись в её дееспособности, он пошёл к государственным чиновникам.

«Мы так много тратим на строительство дорог, на которых быстро появляются выбоины и которые очень скоро начинают нуждаться в ремонте», — сказал Васудеван — Дорога, которую я построил, по-прежнему не повреждена, нет никаких выбоин, никаких трещин. Это доказательство её прочности и долговечности. Также в этом методе используются отходы, которые в противном случае попадут на улицы или в реки».

По его словам, по меньшей мере 11 штатов, включая его родной город в Тамилнаде, использовали эту технологию для строительства более 100 тыс. км дорог.