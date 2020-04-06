Boeing выбрал лучший прототип летающего мотоцикла

Компания Boeing подвела итоги второй части конкурса GoFly на создание персонального летающего средства. Обязательное условие – наличие режима вертикального взлета и посадки. Финалисты получат по $50 тыс. на постройку действующего полноразмерного прототипа, которые затем будут состязаться в небесах. Главный приз составляет $1,5 млн.

Flykart2

Как и следует из названия, Flykart2 является картом, который научили летать, хоть и со второй попытки. Пилот сидит в спортивном кресле, которое окружено десятью моторами с пропеллерами, смонтированными в едином корпусе. Многочисленные лопасти надежно прикрыты защитными планками, и это большой плюс в сравнении с иными моделями. А минус в том, что Flykart2 тяжелый, громоздкий и потребляет большое количество энергии в любом режиме полета.

Eva Aviabike

Команда Aeroxo сделала ставку на технологию поворотных двигателей, поэтому в широком смысле они строят одноместный конвертоплан. У него 16 моторов, объединенных в секции по четыре устройства, каждая из которых снабжена поворотным механизмом. При взлете они расположены горизонтально, но по мере набора скорости аппарат начинает опираться на воздух двумя парами коротких крыльев, что позволяет развернуть стойки вертикально и продолжать движение «по-самолетному».

Пилот здесь располагается как на классическом спортбайке, сидя с наклоном вперед. Наличие большого ветрозащитного стекла и обтекателей позволяет надеяться, что аппарат способен летать и маневрировать на высоких скоростях. А его футуристический вид – явная дань маркетингу: в отличие от конкурентов, этот прототип хочется оседлать почти сразу.

РЕАКТИВНЫЙ ЛЕТАЮЩИЙ МОТОЦИКЛ SPEEDER УЖЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ

Silverwing S1

Здесь также использован принцип перехода из вертикального положения в горизонтальное после взлета, но аппарат при этом поворачивается целиком. Из-за этого «узким местом» проекта становится сам пилот. При взлете и посадке он не видит пространство под собой, что создает серьезные риски в управлении. А при горизонтальном полете ему придется балансировать на весьма неудобной опоре, при этом вес пилота сопоставим с массой самой машины, что тоже вызывает вопросы.

НА МОТОЦИКЛЕ LA MOTO VOLANTE МОЖНО ЕХАТЬ ПО ДОРОГЕ, А ЗАСТРЯВ В ПРОБКЕ, ПОДНЯТЬСЯ В ВОЗДУХ

Впрочем, с манекеном на борту Silverwing S1 летает весьма неплохо, и есть шанс, что инженеры сумеют решить и остальные проблемы. Тем более что от прочих конкурентов эту машину отличают самые скромные габариты, что немаловажно для будущей коммерческой версии.