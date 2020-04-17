Boeing представила концепт гиперзвукового авиалайнера способного развивать скорость более 6000 км/ч

Boeing представила концепт гиперзвукового авиалайнера способного подниматься на высоту 29 км и развивать скорость 5 Махов. С такими показателями судно способно перелететь океан всего за пару часов. Boeing пообещала реализовать проект, над которым работала больше полувека, уже через 20-30 лет.

Концепция гиперзвукового самолета Boeing стала результатом многолетних разработок. Американская аэрокосмическая корпорация начала работу над проектом еще в 1956 году и за это время накопила колоссальный инженерный опыт.

Если компании удастся воплотить заявленные характеристики, то воздушное судно по многим параметрам превзойдет большинство гиперзвуковых самолетов. Предполагается, что судно сможет подниматься на высоту 29 км и развивать скорость до 5 Махов (более 6000 км/ч). Это позволит авиалайнеру совершать рейсы из Лос-Анджелеса в Токио всего за три часа вместо одиннадцати, а из Нью-Йорка в Лондон — за два часа вместо семи.

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Boeing планирует оснастить авиалайнер виртуальными иллюминаторами, которые будут транслировать записи с внешних видеокамер.

«На этой высоте вы сможете увидеть изгиб Земли и мрак космоса. Впечатляющее зрелище», — заметил один из руководителей разработки гиперзвукового самолета Кевин Боукатт.

Пока компания подготовила лишь концепт будущего скоростного авиалайнера, однако большинство инженерных решений уже принято. По словам Боукатта, судно оснастят обычным турбовентиляторным двигателем, который обеспечит широкий диапазон скоростей еще до вхождения в гиперзвуковой режим. Также лайнер оборудуют прямоточным воздушно-реактивным двигателем с форсажной камерой.

Боукатт добавил что корпус самолета, вероятно, будет выполнен из титана, а в качестве охлаждающей жидкости инженеры планируют использовать не воду, а жидкий метан.

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Судя по рендеру, авиалайнер будет вмещать около 32 пассажиров, не считая экипажа. Концепт рассчитан как на коммерческое применение, так и на использование в военных целях. Более точно оценить назначение гиперзвукового судна Boeing можно будет через 20-30 лет, когда оно совершит первый полет.