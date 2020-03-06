Boeing представил концепцию вертолета-разведчика будущего FARA

Boeing объявил о своем участии в конкурсе опытных образцов вертолетов-разведчиков. Концептуальный вертолет является одним из пяти конкурирующих проектов Boeing, Bell, AVX Aircraft, Karem Aircraft и Sikorsky, чтобы заменить армейские вертолеты эпохи холодной войны Bell OH-58D Kiowa Warrior.

Boeing хорошо держал свою концепцию FARA в секрете и не выпустил никаких спецификаций, но теперь у нас есть новые изображения и описание некоторых характеристик усовершенствованного боевого вертолета-тандема двухместного типа. Разработанный с учетом требований армии, он предназначен не только для противодействия будущим угрозам на поле боя, но и для облегчения обслуживания и модернизации.

Боинг говорит, что в FARA в его нынешнем виде используется совершенно новый, шестиколопастный, один основной ротор, приводимый в движение одним двигателем и управляемый системой «мух по проводам». Также имеется толкающий винт для большей маневренности и горизонтального полета на скоростях, превышающих скорости современных вертолетов.

TESLA ПРЕДСТАВИЛА КОНЦЕПТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЕРТОЛЕТА! ВЫГЛЯДИТ ФУТУРИСТИЧНО (ФОТО)

Впереди есть усовершенствованная кабина узкого поперечного сечения с тандемным сидением и интуитивно понятный общий интерфейс управления для обоих членов экипажа. Это включает гибкую авионику, автономные возможности и большой реконфигурируемый дисплей с возможностями сенсорного экрана.

Boeing FARA имеет ряд инноваций по техническому обслуживанию, в том числе возможность более быстрой перезарядки боеприпасов, устраняя необходимость в дополнительных подъемах. Он также имеет встроенную систему диагностики, которая работает в режиме реального времени и может адаптироваться к различным условиям. Вертолет также разрабатывается с открытой архитектурой, поэтому его можно легко модернизировать.

ВЕРТОЛЕТ ZEFHIR С ПАРАШЮТНОЙ СИСТЕМОЙ СПАСЕНИЯ

«Мы предлагаем больше, чем вертолет — мы предлагаем доступную и полностью интегрированную систему для армии, миссии и будущего», — говорит Марк Черри, вице-президент и генеральный менеджер Phantom Works компании Boeing. «Мы объединили инновации, изобретательность и проверенный опыт вертолетной техники с обширными испытаниями и расширенным анализом, чтобы предложить очень убедительное решение».

источник: boeing.media