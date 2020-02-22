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Boeing и Porsche объединяются для создания элитных летающих такси

22.02.2020
Boeing и Porsche объединяются для создания элитных летающих такси

Porshe и раньше заявляла о намерениях заняться разработкой летающих такси, теперь же она перешла к более активным действиям – компания подписала соглашение с Boeing с целью исследования возможностей премиум-рынка воздушного городского автотранспорта.

Как заявляют производители, это партнерство только усилит уникальные рыночные преимущества обеих компаний, позволяя получить ценные данные для отрасли, за которой будущее.

«Бренд Porsche намерен расширить свою сферу деятельности как производителя спорткаров и стать ведущим брендом премиальных транспортных средств. В долгосрочной перспективе это может означать переход в третье измерение путешествий», – утверждает Детлев фон Платен, член Исполнительного комитета по продажам и маркетингу компании Porsche AG. – «Две ведущие мировые компании объединят усилия для сотрудничества в потенциально ключевом сегменте рынка будущего».

В рамках сотрудничества компании соберут международную команду, которая будет работать над различными аспектами воздушного движения в городе. Среди аспектов будет, например, анализ потенциала рынка транспортных средств на премиум-рынке и возможные кейсы использования.

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Компании Boeing и Porsche, а также исследовательская компания Aurora Flight Sciences, дочернее предприятие Boeing, работают над разработкой концепта полностью электрического воздушного транспортного средства с вертикальным взлетом и посадкой. Над созданием и тестированием прототипа будут работать инженеры обеих компаний, а также сотрудники дочерних компании Porsche – Porsche Engineering Services GmbH и Studio F.A. Porsche.

«Основой этого сотрудничества является наше стремление создать безопасную и эффективную новую экосистему движения. Это также открывает для нас возможность исследования разработки воздушного городского транспортного средства в премиум-сегменте в партнерстве с инновационным автомобильным брендом», – заявил Стив Нордлунд, вице-президент и генеральный директор Boeing NeXt.

Эта организация работает над фундаментом экосистемы транспортного движения следующего поколения, в которой беспилотные и управляемые транспортные средства смогут безопасно сосуществовать. – «Партнерство Porsche и Boeing – это точная инженерия, стиль и инновации, ускоряющие появление городских воздушных перевозок по всему миру».

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Исследование, проведенное компанией Porsche Consulting показало, что рынок городского авиатранспорта начнет быстро развиваться после 2025 года. Также результаты исследования утверждают, что воздушные решения позволят перевозить пассажиров быстрее и эффективнее, чем это делают традиционные наземные транспортные средства, а также по более низкой цене и на более удобных условиях.

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