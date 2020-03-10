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BMW представил серийный концепт i4 с электроприводом Gran Coupe (видео)

10.03.2020
BMW представил серийный концепт i4 с электроприводом Gran Coupe

BMW представил новый концептуальный электромобиль, но в отличие от других модных новинок, i4 представляет серийную модель, которая должна выйти в 2021 году.

«BMW Concept i4 привносит электрификацию в ядро ​​марки BMW», — сказал Адриан ван Хойдонк. «Дизайн динамичный, чистый и элегантный. Одним словом, идеальный BMW с нулевым уровнем выбросов».

Поскольку четырехдверный Gran Coupe Concept i4 полностью электрический, он представляет собой серийную модель, производство начнется в 2021 году. BMW повторила цифры, показанные ранее. I4 будет поставляться с технологией eDrive пятого поколения, представленной в дебюте кроссовера iX3.

BMW представил серийный концепт i4 с электроприводом Gran Coupe

Недавно разработанный электродвигатель будет производить 530 л.с. (390 кВт), а аккумуляторная батарея мощностью 80 кВт-ч будет иметь диапазон WLTP на зарядку до 600 км. И Gran Coupe разгоняется до скорости 100 км / ч примерно за четыре секунды, достигая максимальной скорости 200 км / ч.

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Концепт i4 представлен в медной отделке с синим акцентом в стиле i. Раздувающиеся ноздри решеток спереди очень сильно идентифицируют автомобиль как BMW, но, поскольку они не нужны для охлаждения двигателя внутреннего сгорания, они закрыты и служат «разведывательной панелью», в которой размещены различные датчики. Лицо также имеет классически выглядящие фары, состоящие из двух отдельно стоящих светодиодных элементов с обеих сторон, и новый значок, представляющий будущее BMW.

BMW представил серийный концепт i4 с электроприводом Gran Coupe

Автомобиль имеет длинную колесную базу и короткие свесы, а задние сидения находятся низко над дорогой. Наклонная линия крыши фастбэка заканчивается L-образными задними фонарями с наклонными губами внизу для улучшения аэродинамики. Элементы диффузора находятся там, где выхлопные газы могут быть обнаружены на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Диски Aero, разработанные специально для Concept i4, оснащены легкими / высокопрочными спицами.

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Полностью электрическая трансмиссия обеспечивает просторную, незагроможденную кабину с изогнутым дисплеем перед рулем, который показывает, что мы можем ожидать от серийного i4 и iNext. Приборная панель и остальная часть сенсорного дисплея расположены под углом к ​​водителю с целью уменьшения количества физических элементов управления, доступных водителю.

BMW представил серийный концепт i4 с электроприводом Gran Coupe

Панель предлагает три режима для управления основными функциями и просмотра информации о состоянии автомобиля, доступа к средствам вождения и более глубокому изучению технических характеристик автомобиля (например, наблюдения за тем, что обнаруживается датчиками i4). Набор специальных звуков был создан в сотрудничестве с композитором Хансом Циммером, чтобы оживить автомобиль для его обитателей.

Задним пассажирам присуще ощущение зала, с «уровнями высоты и пространства для ног, которые превосходят ожидания купе».

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Производство i4 начнется в 2021 году на главном предприятии BMW в Мюнхене, где около 90 процентов существующего оборудования может быть адаптировано для сборки i4.

источник: press.bmwgroup

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