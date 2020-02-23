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BMW и Jaguar объединились ради разработки силовых установок для электромобилей

23.02.2020
BMW и Jaguar объединились ради разработки силовых установок для электромобилей

Крупнейший производитель автомобилей в Великобритании и немецкая компания BMW заявили, что будут совместно разрабатывать электродвигатели, трансмиссии и силовую электронику.

BMW Group и Jaguar Land Rover подтвердили намерение сотрудничать в разработке силовых установок для электромобилей. В рамках этого партнерства два автопроизводителя будут обмениваться знаниями и опытом в сфере электрификации.

BMW и Jaguar объединились ради разработки силовых установок для электромобилей

По словам главного инженера JLR Ника Роджерса, в ходе переговоров с BMW выяснилось, что требования обеих компаний к силовым установкам следующего поколения во многом совпадают, что позволяет сделать такое сотрудничество взаимовыгодных.

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Помимо прочего, объединившись, автопроизводители сэкономят благодаря совместным закупкам. При этом о совместном производстве речи не идет, каждая из компаний продолжит использовать собственные мощности.

Летом 2016 года прошел слух, что JLR договаривается с BMW и Ford о совместном строительстве предприятия для производства батарей. В итоге же Ford заключил электромобильный альянс с Volkswagen.

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