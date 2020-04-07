BMW разрабатывает i Hydrogen NEXT внедорожник на водороде с запасом топлива на 750 км (видео)

Вместе с Toyota немецкий производитель BMW разрабатывает i Hydrogen NEXT, внедорожник на основе X5 с водородными топливными элементами.

BMW представила прототип силовой установки на водородных топливных элементах для концепт-кара i Hydrogen NEXT. Он состоит из четырех основных элементов: два бака для хранения в общей сложности шести килограмм газообразного водорода, топливные элементы, электромотор и электрический преобразователь.

Элементы используют водород из баков и кислород из воздуха для выработки электричества, которое питает мотор, вращающий колеса, и заряжает пиковый аккумулятор, обеспечивающий временное ускорение в случае необходимости.

Запаса топлива хватит на 750 км, если инженеры BMW добьются той же топливной эффективности, что и разработчики Toyota Mirai. А времени на заполнение бака уйдет немногим больше, чем на то, чтобы заправиться бензином. Суммарная пиковая мощность системы — 275 кВт или 374 л. с.

Впрочем, это всего лишь пилотная программа, результаты которой мы увидим в 2022 году, когда BMW выпустит небольшое число водородных внедорожников на базе Х5. В свободной продаже они не появятся до середины десятилетия, пояснил член правления компании Клаус Фрелих.

«Мы уверены, что в будущем одновременно будут существовать различные альтернативные силовые установки, поскольку не существует единого решения, которые подходило бы всем без исключения клиентам по всему свету. Водородная технология может стать четвертым столпом нашего портфолио силовых установок в долгосрочной перспективе», — признал он.

источник: bmwgroup