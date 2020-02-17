Бюджетный дом с сауной, построенный двумя студентами на заболоченном участке

Знания ничего не стоят, если не уметь ими пользоваться на практике. Следуя этой истине, студенты-архитекторы Тимм Бергманн и Йонас Беккер решили проверить себя и спроектировать дом. Жилище они строили вдвоем, лишь иногда прибегая к помощи друзей.

Бюджет был ограничен суммой в 12 000 евро. Для строительства начинающие архитекторы выбрали неосвоенный лесной участок в Финляндии. Перед началом работ они тщательно изучили территорию, нюансы ландшафта, провели анализ почвы и на основе полученных результатов разработали проект.

Реализацию проекта начали со строительства дорожки, ведущей к дому (длиной почти в 200 м). Ее конструкция представляет собой приподнятый на сваях деревянный настил.

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В первые недели студенты перевозили на участок детали каркаса и доски: для этого использовали мини-трактор с прицепом, некоторые материалы переносили вручную по деревянной дорожке.

Каркас дома установили на фундаменте из оцинкованных водопроводных труб, которые местный подрядчик сварил вместе. Для строительства применяли в основном натуральные материалы. Так, коробка собиралась из пиломатериалов местного производства и многослойной фанеры.

Чтобы не выйти за пределы жесткого бюджета и проверить технологию, почти все работы студенты сделали сами. В ходе строительства появлялись новые идеи, из-за чего в проект вносились корректировки, которые позволили не только оптимизировать технологию, но и сократить издержки.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА, ИЗ КАКИХ КОМПОНЕНТОВ СОСТОИТ ТАКОЙ ДОМ?

На участке отсутствовали какие-либо коммуникации, в настоящее время дом даже не подключен к электричеству. За тепло отвечает металлическая дровяная печь, а также печь в сауне. Биотуалет установили во дворе.