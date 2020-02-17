Главная НовостиСтроительство Бюджетный дом с сауной, построенный двумя студентами на заболоченном участке

Бюджетный дом с сауной, построенный двумя студентами на заболоченном участке

17.02.2020
Бюджетный дом с сауной

Знания ничего не стоят, если не уметь ими пользоваться на практике. Следуя этой истине, студенты-архитекторы Тимм Бергманн и Йонас Беккер решили проверить себя и спроектировать дом. Жилище они строили вдвоем, лишь иногда прибегая к помощи друзей.

Бюджет был ограничен суммой в 12 000 евро. Для строительства начинающие архитекторы выбрали неосвоенный лесной участок в Финляндии. Перед началом работ они тщательно изучили территорию, нюансы ландшафта, провели анализ почвы и на основе полученных результатов разработали проект.

Бюджетный дом с сауной

Реализацию проекта начали со строительства дорожки, ведущей к дому (длиной почти в 200 м). Ее конструкция представляет собой приподнятый на сваях деревянный настил.

АРХИТЕКТУРЫ ARCHIBLOX СОЗДАЛИ ЭКО-ДОМ, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ УГЛЕРОДНЫХ ВЫБРОСОВ

В первые недели студенты перевозили на участок детали каркаса и доски: для этого использовали мини-трактор с прицепом, некоторые материалы переносили вручную по деревянной дорожке.

Каркас дома установили на фундаменте из оцинкованных водопроводных труб, которые местный подрядчик сварил вместе. Для строительства применяли в основном натуральные материалы. Так, коробка собиралась из пиломатериалов местного производства и многослойной фанеры.

Бюджетный дом с сауной

Чтобы не выйти за пределы жесткого бюджета и проверить технологию, почти все работы студенты сделали сами. В ходе строительства появлялись новые идеи, из-за чего в проект вносились корректировки, которые позволили не только оптимизировать технологию, но и сократить издержки.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА, ИЗ КАКИХ КОМПОНЕНТОВ СОСТОИТ ТАКОЙ ДОМ?

На участке отсутствовали какие-либо коммуникации, в настоящее время дом даже не подключен к электричеству. За тепло отвечает металлическая дровяная печь, а также печь в сауне. Биотуалет установили во дворе.

,
В Финляндии строят дома, которые полностью обеспечивают себя энергией
Строительство

В Финляндии многоквартирные дома полностью обеспечивают себя энергией. Счет за электричество - 0
Мобильная сборная сауна с панорамным окном в виде «бочки» собирается всего за 8 часов
Строительство

Мобильная сборная сауна с панорамным окном в виде «бочки» собирается всего за 8 часов
Градостроительство как многопользовательская игра
Строительство

Градостроительство как многопользовательская игра
Необычные дома, которые были спроектированы известными архитекторами
Строительство

Необычные дома, которые были спроектированы известными архитекторами
строительство дома на основе конопли
Строительство

Новый метод строительства на основе конопли заменит традиционные строительные технологии
Самый длинный и самый короткий дома в мире
Строительство

Самый длинный и самый узкий дома в мире