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Бизнесмен Марион Клифтон Дэвис потратил $ 90 миллионов, 20 лет и высадил 8 миллионов саженцев

13.02.2020
Бизнесмен Марион Клифтон Дэвис

Бизнесмен и карточный игрок Марион Клифтон Дэвис на протяжении 20 лет потратил около 90 миллионов долларов, чтобы скупить земли у лесозаготовительных компаний и восстановить леса, которые были полностью вырублены во Флориде около 100 лет назад.

Свой проект он назвал Nokuse, что в переводе с языка индейского племени крик значит «Черный медведь». Он нашел болотную сосну, которая раньше здесь росла, и высадил 8 миллионов саженцев. Но, это не просто деревья, за 20 лет он полностью восстановил всю экосистему, которая была раньше на этой земле.

Бизнесмен Марион Клифтон Дэвис

Считалось, что раньше именно эти земли (10 млн га) занимали леса болотной сосны, которые в 1930–х годах полностью вырубили и пустили на пиломатериалы. Теперь здесь вырос новый лес, где проживают орлы, скопы, рыси, лисы, еноты, броненосцы.

На самом деле, это только начало проекта Nokuse, рассчитанного на целых 300 лет. Все свои деньги он расписал на долгосрочную программу развития своего проекта, а также на содержание центра экологического образования, который он создал для ежегодного обучения тысячи школьников штата Флорида.

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