Bionic Wrench заменит 14 гаечных ключей, пассатижи, разводной, накидной и газовый ключи

У каждого домашнего мастера в ящике с инструментами хранится целый набор гаечных ключей, довольно громоздких и тяжелых. А можно, вместо всех них, обзавестись всего одним приспособлением под названием Bionic Wrench, созданным американскими инженерами.

Инструмент представляет собой своеобразный гибрид гаечного ключа с плоскогубцами и способно заменить 14 ключей самых популярных размеров: 1/2», 9/16», 5/8», 11/16», 3/4» и 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 мм.

Пользоваться им легко и удобно. Запатентованная конструкция инструмента устроена так: при сжимании ручек в рабочей зоне ключа выдвигаются 6 металлических фиксаторов, которые надежно захватывают болт или гайку по всей окружности. Это позволяет равномерно распределять силу по контуру метиза и эффективно справляться с крепежом любого размера, а значит, мастеру не нужно прикладывать слишком много усилий во время откручивания-закручивания болта/гайки.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗРЕЖЕТ, ОТШЛИФУЕТ, ОТПОЛИРУЕТ И ЗАЧИСТИТ

Bionic Wrench — настоящий универсал. При необходимости его можно использовать в качестве пассатижей, а также вместо разводного, накидного и газового ключа.

Производят Bionic Wrench из высококачественной инструментальной стали с порошковым покрытием, поэтому прослужит он долгие годы. Удобные прорезиненные ручки имеют эргономичную форму и позволяют уверенно держать инструмент в руках.

ИНСТРУМЕНТ С НАБОРОМ МАГНИТНЫХ НАСАДОК-ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЕЖНЫХ РАБОТ

Ориентировочная цена: $ 25.