«Биомимикрия» или почему человеку всегда необходимо учится у природы

Ведя сенсационное расследование и став на дороге такому солидному парню как Платон, Аристотель выпустил «Поэтику» в которой полностью отверг его скептические взгляды относительно искусства ( он считал это искаженной и не правдоподобной пародией на реальный мир) и выдвинул свою теорию, которая расширилась далеко за пределы искусства – Мимесис, греч.- подобие, подражание, дословно: «искусство подражанию действительности».

Он описывал мимесис как неотъемлемую часть жизни человека путем наследования и постоянного подражанию, как ребенок который, учиться говорить, наблюдая за окружающими людьми и будучи уже в сознательном возрасте мы продолжаем действовать по мимсесу. Поддержать Аристотеля вызвался Демокрит, точнее его труды, в которых он описывает этот термин с технической точки зрения, к примеру, как ткачи подражают паукам.

В подражании Аристотель выделил три категории: «изображать вещи так, как они были или есть, или как о них говорят и думают, или какими они должны быть» — но со временем эти границы стёрлись, а термин остался забытым.

Плавно перетекая в 1859 год, где довольно юный Генри Уолтер Бейтс вернулся в Лондон, после 11 лет изучений Амазонки с её притоками, и в одном из своих трудов опубликованных в 1862 году он упоминает термин – мимикрия, дословно он значит тоже самое, что и выше упомянутый термин, вот только корни его уже не греческие, а французские и английские, а использовал он этот термин исключительно в биологических целях, для обозначения сходства между совершенно разными видами, которое вызвано либо намеренным подражанием, либо заложено эволюцией.

На дворе эпоха изобретений и совсем скоро это станет целой наукой, а именно – Биомимикрией.

Дословно это все тоже подражание, но уже с самого совершенного и гениально изобретателя – Земли.

Сегодня мы разберем 4 уровнях сложности в биомимикрии и почему человеку всегда будет чему научиться у природы.

Копирование форм

Это самый простой уровень подражания, где достаточно очень внимательно присмотреться к живому объекту и проявить немного смекалки ( как обыграть и адаптировать под человека тот или иной механизм)

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Как известно самым желанным изобретением были крылья. И да, по началу речь не шла о самолете с серьезными двигателями и винглетами а об обычных крыльях. Но в процессе их конструирования люди еще не знали об аспекте адаптации как и о уравнении гидродинамики идеальной жидкости Бернулли, что вдохновило братьев Райт создать крылья по форме напоминающие крылья альбатроса и вознести в воздух первый удачный самолёт.

Скрытые свойства

Это второй уровень сложности в биомимикрии, и тут главным аспектом является не то как хорошо человек наблюдает за природой, а качество и уровень прогресса в среде где работает этот человек. Это значит, что мы можем создать аналоги природных механизмов, по своему строению не похожие на оригинал, но с теми же свойствами.

Ярким примером является обычный гикот, который с легкостью ползает по гладкому стеклу, не имея при этом ни присосок, ни липучей жидкости.

Это заинтересовало ученых, но только сейчас они смогли разглядеть его лапы: на них находятся тончащее щетинки, где на 1см/1500000, где каждая щетинка на конце расслаивается на порядка 600 ответвлений, каждое из которых заканчивается треугольной лопаточкой. Звучит невероятно, и что более невероятно – это воссоздать идентичное такому. В 2010 году лауреат нобелевской премии в области физики Андрей Гейм создал первый в мире «гекко – скотч» – это бесклеевая липкая лента идентичная лапке настоящего геккона. На основе этого гекко–скотча можно создавать новые полимерные материалы и вывести медицину на новый уровень, как например хирургический пластырь который может закреплять какие-то компоненты человеческого тела.

Процессы

В Целом не трудно брать ресурсы, которые уже у нас есть, и собирать из них что–то повторяющее аспекты каких-то животных, интереснее рассматривать все на уровне процессов руководствуясь уже не одним живым организмом , а целой группой.

«Мерцание» один из самых захватывающих процессов в животном мире, происходит для отпугивания шершней, которые обычно охотятся на уже пожилых пчёл. Выстраиваясь в гнезде, они поочередно поднимают крылья, следя за 7 другими особями возле них. Подобный процесс есть и у птиц и рыб, он называется– Мурмураця, но только там они не дают сконцентрироваться хищнику на конкретной жертве, тем самым лишая её вкусного обеда.

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С развитием техники этот механизм стал пригоден в пилотировании дронов, которых уже запускают с мелькающими огоньками на парадах в Китае, но в случае опасности такие дроны могут атаковать технику противника или перехватывать снаряды.

Экосистема

Это самый сложный уровень биомимкрии и не удивительно ведь тебе надо повторить особенности целой экосистемы, понимать все её процессы на клеточном уровне и фактически породить жизнь. Актуальность данных изучений является чуть ли не передовой, а её востребованность растёт с каждым днём. Всему вина постоянное расширение пустынь и засуха, а главный парадокс в отсутствии должных знаний у человека. Но факт остаётся один, а именно умение людей превращать пустыню в настоящий оазис. И если человечество уже научилось превращать солёную воду в пресную, то многие другие процессы по-прежнему остаются загадкой, ответы на которые, порождают еще больше вопросов.

Автор: Лиза Рейхард