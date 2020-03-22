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Билл Гейтс: «Подавить вспышку пандемии коронавируса можно за 2-3 месяца»

22.03.2020
Билл Гейтс: «Подавить вспышку пандемии коронавируса можно за 2-3 месяца»

Основатель Microsoft Билл Гейтс призвал сохранять спокойствие перед лицом пандемии коронавируса. Отвечая на вопросы пользователей Reddit, он предположил, что в странах, где налажено тестирование, введен жесткий карантин и практикуется социальное дистанцирование, кризис может быть ликвидирован в течение 6-10 недель. К концу этого срока число новых заражений должно сократиться до минимума, что позволит людям постепенно вернуться к нормальной жизни.

Гейтс признал, что его беспокоит экономический ущерб, который нанесут распространение COVID-19 и связанные с ним карантинные меры. Однако куда больше он тревожится из-за судьбы развивающихся регионов.

Богатые страны, которые приняли на себя нынешнюю волну пандемии, терпят колоссальные убытки, а их медицинские системы едва справляются. Бедные государства готовы к пандемии намного хуже: даже до кризиса здесь не хватало больниц и врачей, а после наплыва зараженных коронавирусом ситуация станет и вовсе критической. Другая проблема — неспособность местных властей обеспечить карантинные мероприятия.

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Билл Гейтс особо отметил, что вспышка коронавируса должна лучше подготовить нас к следующим пандемиям. В частности, человечеству следует инвестировать в технологии, которые позволят быстро наладить производство тестов, лекарств и вакцин.

источник: cnbc

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