Безплотинная Мини-ГЭС Линева производит 11 кВт при скорости течения реки 1 м/с (видео)

Мини-ГЭС — безплотинный гидроэнергоблок Ленева — при скорости течения реки 1 м/с установка мини-ГЭС размерами 1,5*0,7*0,6 м производит 11 кВт.

Мини-ГЭС — гидроэнергоблок Ленева Н.И. использует оригинальный, ранее не использовавшийся ни в одной из существующих конструкций, способ получения энергии как из водного потока любого вида (рек, ручьёв, приливов, морской волны и т.д.), так из движения воздушных масс. При этом используется естественный поток, без предварительного преобразования (строительства дамб, каналов, напорных труб).

Данный способ отъёма мощности водного потока является наиболее выгодным и с экологической точки зрения, так как совершенно не нарушает естественного русла реки, занимая от 1% до 10% площади, тем самым, не препятствуя свободному перемещению речной фауны и флоры в отличие от существующих ГЭС.

Мини-ГЭС — гидроэнергоблок Ленева представляет собой систему (два ряда) лопастей прямоугольной формы (плоская пластинка) оси которых делят их на две (1/2) не равные части, большая из которых всегда (за счёт действия потока) находится за осью дальше по потоку. Тем самым достигается минимальное её вращение вокруг своей оси и, следовательно, наименьшие турбулентные завихрения.

Оси лопастей, своей верхней и нижней частями, в свою очередь, закреплены на верхней и нижней, замкнутых в кольца — цепях ПРЛ (либо на любом другом гибком элементе). Цепи передают усилие через звёздочки (рабочие колёса) на два вертикальных вала, с которых механическая энергия движущейся среды (воды, воздуха и т.д.) через гибкую муфту и промежуточный вал передаётся на валы электрогенераторов. Валы установки через подшипники скольжения (качения) жёстко закреплены на каркасе гидроэнергоблока, имеющим закрытые на 2/3 боковые и глухую нижнюю стенки, что не препятствует поступлению дополнительной воды из окружающего потока через верх и 1/3 боковых стенок гидроэнергоблока.

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Положение лопастей по отношению к основному потоку регулируется неподвижными направляющими для цепи и подвижными для большей из сторон лопасти, а, меняя расстояние между подвижной направляющей для лопасти и неподвижной для цепи, мы задаем необходимый угол поворота между лопастью и направлением основного потока от 00 до 450, добиваясь тем самым оптимального режима работы гидроэнергоблока либо останавливая её полностью. Таким образом, поток воздействует на лопасть фактически перпендикулярно, под 900.

Один из валов гидроэнергоблока имеет натяжное устройство, регулирующее натяжение цепей. Лопасти должны иметь свободу вращения на своих осях, а оси так же свободно вращаться в креплениях к цепям. Между лопастью и местом крепления к цепи на осях должны устанавливаться ролики, которые и будут катиться по неподвижным направляющим, удерживая тем самым цепь постоянно в перпендикулярном положении относительно направления основного потока.

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Размеры блоков мини-ГЭС не ограничены. Определяются требуемой мощностью и размерами реки. Как пример, возьмём: ширина — 1200 мм, глубина — 700 мм, длина — 1250 мм, т.е. объём — 1 м3. Он позволяет разместить в нём 3 установки с 17 лопастями в каждой, имеющих, в свою очередь: ширину — 150 мм и глубину — 500 мм, т.е. каждая площадью — 0,075 м2. Так как две лопасти всегда будут находиться на поворотах, тогда общая рабочая площадь одной установки гидроэнергоблока — 1,125 м2, сумма 3-х установок мини-ГЭС в одном каркасе (1 м3 потока) будет — 3,375 м2!!!

Частота вращения валов – всего 30-60 оборотов в минуту.

Именно такая конструкция гидроэнергоблока позволяет наиболее полно использовать каждый кубический метр потока движущейся среды, возникающие центробежное и центростремительное ускорения, значительно увеличивающие как скорость движения потока, так и действие силы тяжести разделённого на секции потока движущейся среды, в нашем случае — реки.

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Материалоёмкость одного киловатта мини-ГЭС в зависимости от используемых материалов на изготовление будет варьироваться от нескольких сот грамм (пластмасса, сверхвысокомолекулярный полиэтилен) до 2-3 кг (сталь) на 1 кВт установленной мощности.

Принцып работы Мини-ГЭС:

Гидроэнергоблок Ленева Н.И. создаёт перед собой небольшой подпор сантиметров 10 при скорости потока 1 м/сек., а за собой – разряжение и потому на лопасть вода, падая с этого подпора, воздействует уже с иной скоростью, чем в окружающем потоке. При наличии ещё и разряжения на выходе установки мини-ГЭС поток под действием центробежной силы и гравитационной постоянной увеличивает свою скорость! Гидроэнергоблок работает, как насос.

Преимущества:

— увеличенная рабочая площадь гидроэнергоблока. В установке мини-ГЭС нет ни одной лопатки, которая бы не работала в каждый отдельно взятый момент или противодействовала работе остальных. Лопасти расположены двумя рядами, каждый из которых является рабочим. На развороте – лопасти также работают,

— форма установки создает модульность конструкции гидроэнергоблока, что позволяет строить более крупные ГЭС из миниблоков для небольшого, среднего и крупного потребителя,

— рабочие лопатки гидроэнергоблока расположены по отношению к движущемуся потоку под оптимальным углом в 45 градусов. Тем самым мини-ГЭС не только не останавливает движение воды, отнимая у неё всю энергию, но и провоцирует возникновение дополнительных сил, значительно увеличивающих мощность водного потока, а, соответственно, и нашей самой установки мини-ГЭС,

— безопасна для окружающей среды,

— используются два вала со множеством рабочих лопаток, что позволяет сосредоточить всю механическую энергию на цепи (тросе, фале, ленте и т.д.) и снимает необходимость изготовления лопаток, валов и прочих элементов особой прочности и точности.