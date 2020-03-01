Беспроводной инструмент DREMEL в помощь домашнему мастеру

Требования к современным инструментам очень высоки. Они обязательно должны быть компактными, не зависеть от розетки и при этом обладать максимально широким перечнем возможностей. Именно таким стремится стать для своего обладателя многофункциональный беспроводной DREMEL® 8220.

С его помощью можно производить множество работ в доме и вокруг него. Питаясь от литий-ионного (Lithium-Ion/ECP) аккумулятора на 12 В, новинка не уступает по мощности сетевым инструментам.

Почти полсотни легко сменяемых дополнительных насадок позволяют осуществлять резьбу по дереву, гравировку, фрезерование, резку, абразивную обработку, шлифование, заточку, полирование, чистку и другие операции. Направленная светодиодная подсветка облегчает работу даже в плохо освещенных местах.

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СКЛЕЙКИ И МЕЛКОГО РЕМОНТА МЕТОДОМ ПЛАСТИКОВОЙ СВАРКИ

Регулируемая от 5000 до 35 000 об./мин. скорость вращения насадки обеспечивает точность выполнения любой операции. А тормоз двигателя мгновенно останавливает процесс после выключения инструмента.

Миниатюрный DREMEL® 8220 размером всего 25 × 4,5 × 6,5 см весит 660 г и по форме напоминает толстую многоцветную ручку, которую можно просто положить в карман и взять с собой куда угодно.

ОТВЕРТКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ОБЛЕГЧИТ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И УДВОИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

К тому же этот маленький помощник способен постоянно развиваться, поскольку его разработчики все время создают новые насадки, расширяя области применения инструмента.