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Беспроводной инструмент DREMEL в помощь домашнему мастеру

01.03.2020
Беспроводной инструмент DREMEL в помощь домашнему мастеру

Требования к современным инструментам очень высоки. Они обязательно должны быть компактными, не зависеть от розетки и при этом обладать максимально широким перечнем возможностей. Именно таким стремится стать для своего обладателя многофункциональный беспроводной DREMEL® 8220.

С его помощью можно производить множество работ в доме и вокруг него. Питаясь от литий-ионного (Lithium-Ion/ECP) аккумулятора на 12 В, новинка не уступает по мощности сетевым инструментам.

Беспроводной инструмент DREMEL в помощь домашнему мастеру

Почти полсотни легко сменяемых дополнительных насадок позволяют осуществлять резьбу по дереву, гравировку, фрезерование, резку, абразивную обработку, шлифование, заточку, полирование, чистку и другие операции. Направленная светодиодная подсветка облегчает работу даже в плохо освещенных местах.

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Регулируемая от 5000 до 35 000 об./мин. скорость вращения насадки обеспечивает точность выполнения любой операции. А тормоз двигателя мгновенно останавливает процесс после выключения инструмента.

Беспроводной инструмент DREMEL в помощь домашнему мастеру

Миниатюрный DREMEL® 8220 размером всего 25 × 4,5 × 6,5 см весит 660 г и по форме напоминает толстую многоцветную ручку, которую можно просто положить в карман и взять с собой куда угодно.

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К тому же этот маленький помощник способен постоянно развиваться, поскольку его разработчики все время создают новые насадки, расширяя области применения инструмента.

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