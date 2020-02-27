Беспроводная зарядка электромобилей, перспективы и реальность (видео)

Беспроводная зарядка электромобилей может решить большинство проблем, она предназначена для зарядки автомобиля в автоматическом режиме пока он находится на парковке.

Общество автомобильных инженеров (SAE) работает над версией стандарта беспроводной зарядки (SAE J2954). Если этот проект будет реализован, зарядных станций станет гораздо больше, и конкурентное преимущество бензиновых АЗС исчезнет. Так же, снизится стоимость обслуживания электромобилей, так как не придется покупать и устанавливать дома дорогое зарядное устройство.

Сейчас одним из важнейших конкурентных показателей для автоконцернов является запас хода электромобиля. Это соревнование приводит к их удорожанию. Хотя дальность средней поездки в США составляет всего 9,7 км, покупатели, зная, что зарядка может стать непредсказуемым процессом, ориентируются на показатель емкости аккумулятора при выборе машины.

Тестирование стандарта SAE J2954 должно пройти в скором времени. BMW уже оснащает устройствами для беспроводной зарядки свои гибриды 530e. С подобными технологиями экспериментируют инженеры Hyundai в рамках разработки функции для автоматической парковки. GM, Nissan и Honda являются партнерами известной компании WiTricity, ведущей разработки в той же сфере. Ожидается, что оборот рынка устройств для беспроводной зарядки вырастет к 2027 году до $234 млн.

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Эта технология не сможет моментально изменить отрасль, вероятно, концерны вскоре будут выпускать электромобили, которые можно заряжать обоими способами. Повсеместная установка инфраструктуры для беспроводной зарядки потребует большой инженерной работы, стандартизации и разрешений регулирующих органов.

источник: futurism