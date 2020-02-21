Бесплатное электричество из розетки с помощью вилки Авраменко (видео)

Это видео будет интересно. Как не платить за свет с помощью вилки Авраменко? Узнайте об эксперименте в домашней лаборатории.

Используя только фазный провод (без ноля и заземления) с помощью полумостового выпрямителя, называемого также Вилкой Аврамеко, можно зарядить и очень быстро конденсатор емкостью 2 микрофарады до напряжения 7 вольт.

КАК СДЕЛАТЬ СОЛНЕЧНУЮ КРЫШУ TESLA SOLAR ROOF ИЗ ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ (ВИДЕО)

Это не случайный эффект и подобным образом можно отбирать энергию сети, минуя счетчики, но количество этой энергии столь мало, что о разумном применении таких устройств в сети 50 герц не может быть и речи. Удачи всем в экспериментах!