Беспилотный электромобиль — трансформер от Scania решит проблемы городского транспорта

Автономные платформы, на которые можно установить любой кузов по запросу клиента, избавят города от двух главных транспортных проблем — пробок и выбросов. Scania представила прототип — гибкий конструктор с разъединяемыми осями и съемными кузовами.

Шведский автопроизводитель Scania представил модуль для автономных электромобилей, состоящий из разъединяемых передней и задней оси и съемных кузовов. Концепция NXT станет платформой для настраиваемого под требования клиента автономного транспорта — от школьных автобусов до мусоровозов. Причем происходит это превращение очень быстро.

Каждая из осей NXT включает системы привода и рулевого управления, а съемные кузова оснащены аккумулятором, оборудованием для автономного вождения и салоном, подходящим для конкретной задачи. Батареи будут заряжаться, пока кузов неактивен.

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Такая схема Scania решит сразу две проблемы городского транспорта — пробки и загрязнение воздуха. В течение дня на оси можно монтировать разные кузова, так что крупные транспортные средства больше не будут выходить на дороги одновременно. Например, на рассвете NXT будут собирать мусор, позднее утром и вечером будут отвозить пассажиров на работу, а ночью — доставлять посылки.

Компания не ограничилась пресс-релизом и представила восьмиметровый концепт пассажирского кузова для NXT. Он построен из композита и вмещает 55 пассажиров. В полу расположена батарея емкостью 162 КВт*ч, которая обеспечивает дальность хода 242 км. Водителя заменяют умные камеры, радары и лидар.

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В Scania признают, что многие технологии, необходимые для внедрения NXT, пока существуют лишь на бумаге. Однако в компании надеются, что они появятся в течение следующего десятилетия, и тогда в 2030-х можно будет задуматься о серийном производстве NXT.