Беспилотные автомобили: как они работают, и какие проблемы имеют?

Беспилотные автомобили очень быстро проникают в нашу жизнь и скоро заменят обычных водителей раз и навсегда. Поэтому очень важно знать, как работают беспилотные технологии, и какие проблемы они имеют.

В основе беспилотного автомобиля лежит несколько интересных технологий:

— компьютерное видение;

— глубинное обучение;

— навигация;

— робототехника.

Как устроена и в чем роль каждой из технологии

Технология компьютерного виденья, позволяет автомобилю «видеть» что его окружает. Данная система состоит из камер, радаров, специальных лазеров и сканеров, которые выполнят функцию «глаз и ушей» и дают возможность воспринимать информацию.

Камеры на автомобилях зачастую работают в черно-белом режиме. Они фиксируют последовательность определенных изображений, и присваивают каждому пикселю числовое значение, данное значение отображает интенсивность его цвета. Так, каждое изображение превращается в цветовую матрицу, для дальнейшей обработки компьютером.

Следующая технология — глубинное обучение — это само считывание этой матрицы, получение нужной информации с картинки и передача задания робототехнику. Весь анализ проводят не обычные программы, а искусственный интеллект, обучаемые нейросети. . Именно с помощью революционной технологии нейросетей, стало возможным создание беспилотных автомобилей.

Дабы «натренировать» такую нейросеть, ей показывают несколько миллионов фото и видео материалов, чтобы она указала, что находится на иллюстрации. Такой курс «тренировки» повторяется несколько раз, благодаря чему ее работу доводят до совершенства. Но проблема такой технологии заключается в том что она работает в идеале лишь при отсутствии помех и повреждений дорожных знаков, или разметки, а когда она сталкивается с тем, чего не было в «курсе обучения», то приходит в замешательство, но об этом позже.

Автомобили полагаются на огромное множество таких нейросетей, которые различают не только людей, но и автомобили, полосы движений, расстояние до различных обьектов и так далее. Проведя, таким образом, анализ с камер, лазеров и сканеров, нейросети передают данные следующий технологии.

В беспилотных автомобилях никак не обойтись и без качественной системы навигации. Качественная система GPS-навигации позволит выбирать правильный маршрут и лучше ориентироваться на дороге. Суть работы алгоритмов управления, состоит в комбинировании данных карт и датчиков на автомобиле. Именно такое решение сделает автомобиль полностью автономным.

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И наконец — робототехника, система беспилотного автомобиля, которая отвечает за непосредственно решения, данные для принятия которых она получает от нейросетей и системы навигации, которые работают в тандеме.

Все это звучит очень оптимистично и придает надежду в будущую технологию, радует так же тот факт что крупные компании обещают выпустить первые беспилотные автомобили в течении нескольких лет. Однако большинство экспертов не поддерживают веру в данную технологию из-за немалого числа вопросов, на которые производители не в силах дать ответ.

Проблемы беспилотных автомобилей

Бесспорно, за беспилотными автомобилями будущее, и рано или поздно они, полностью, заменят водителей. К тому же данная технология существенно снизит количество аварий, так как 94% всех дорожно-транспортных происшествий возникает по вине человека. И само собой такие автомобили делают поездку намного удобнее и комфортнее, позволяют использовать время в дороге для работы или отдыха.

Но увы, мы еще очень далеки от того идеала, который нам внушает маркетинг. Да, беспилотные автомобили могут поддерживать скорость движения, считывать препятствия и следовать дорожной разметке, но это не является полной бесплотностью, которую нам обещают такие гиганты как Google, Tesla, Volvo и даже Apple.

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«Еще нет автомобиля способного полностью в автономном режиме и в любое время суток, отправится куда угодно», — говорит Дэвид Зуби, главный научный сотрудник IIHS.

IHHS провели тестирование пяти беспилотных автомобилей от ведущих брендов, они поместили их на специальные треки с резкими поворотами, неожиданными подъемами и большим количеством дорожных знаков. Хотя аварий не было, все они пропустили часть дорожных знаков и хотя бы раз пересекли сплошную полосу.

Так же была замечена еще одна проблема беспилотных автомобилей — при незначительных изменениях дорожных знаков, сканеры и камеры путались и не могли точно определить дорожный знак. Если было скрыто само слово или несколько букв, то абсолютно все системы показывали неверные данные, хотя обычному человеку не составляло труда определить любой дорожный знак с такими изменениями. На данный момент все ведущие компании успешно работают над исправлением этого сбоя в своих автомобилях и обещают в скором времени избавить от него свои автомобили.

Еще один довольно интересный сбой происходит в автомобилях Tesla, при езде на расстоянии в 250 км было совершенно несколько десятков неожиданных торможений. В большинстве случаев автомобиль приходил в замешательство из-за тени деревьев или автомобилей, пересекающих дорогу далеко впереди. Хотя это не приводило к опасным ситуациям, тем не менее, такое торможение может создать риск аварии в интенсивном движении.

Мы рассмотрели лишь малую часть проблем и сбоев в работе беспилотных автомобилей, их намного больше. Но, даже рассмотрев их столь малую часть, становится ясно, что просто «натренировать» систему с помощью фото и видео, недостаточно, и сбои происходят в самых неожиданных ситуациях.

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Тем не менее, прогресс в данной области двигается семимильными шагами, и совсем скоро мы сможем наблюдать первый полностью автономный автомобиль, который удивит всех и создаст настоящую революцию в автомобилестроении.