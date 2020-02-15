Беспилотник MantaDroid в виде морского ската отличная альтернатива подводным аппаратам

Инженеры из Национального университета Сингапура (NUS) разработали подводного робота, который имеет внешний вид и способен двигаться подобно электрическому скату, что позволяет ему эффективно маскироваться среди естественной морской фауны.

Машина получила название MantaDroid и предназначена для использования в подводных исследованиях и наблюдениях за морским биоразнообразием. С помощью него разработчики предлагают неприметную альтернативу обычным пропеллерным подводным аппаратам, используемым в настоящее время.

Робот-скат имеет 35 сантиметров в длину, 63 см в ширину и весит около 0,7 кг. Бортовая батарея и электропривод позволяют подводному дрону плавать со скоростью 0,7 метров в секунду (около 3 км/ч) в течение 10 часов.

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Манты – считаются одними из самых изящных и эффективных пловцов в природе. В отличие от большинства подводных видов, они обладают уникальной двигательной системой, которая позволяет им совершать кругосветные путешествия под водой, легко взмахивая грудными плавниками. Эта отличительная особенность вызвала большой интерес ученых, пытающихся найти механизмы, заложенные в способностях скатов, и наделить ими автономные подводные аппараты (AUV).

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MantaDroid проектировался и оптимизировался в течение двух лет, на протяжении которых изучались особенности жидкостной динамики и проводился ряд экспериментов, включая тестирование 40 различных конструкций плавников. Плавники, которые в конечном итоге были установлены на роботе, представляют собой пару гибких грудных пластин, изготовленных с использованием листов ПВХ. Устройства получили хорошую маневренность и возможности плавания при испытаниях.