Бесперебойная ветро-солнечная установка позволяет получать в десятки раз больше энергии

Группа экспертов представила миру прототип бесперебойной ветро-солнечной энергетической установки (ВСЭУ), которая не зависит от дискретности ветра. Её разработкой занимались предприниматели, ученые и ведущие специалисты в области бесперебойной ветроэнергетики.

Появление такой установки фактически знаменует новую эру инновационной электрофикации — стоимость киловатта неизбежно будет уменьшаться, а дорогая и дефицитная энергия превратится в дешевую и избыточную.

Уникальная технология может стать абсолютным прорывом в мировой энергетике, поскольку позволяет получать в десятки раз больше энергии, чем классические ветроустановки, которые уже доказали свою экономическую несостоятельность.

«Мы не изобрели ничего нового, мы воскресили забытую технологию, добавили инновации, сделали грамотные расчеты и сложили вместе 4 компонента, которые уже зарекомендовали себя и успешно используются по отдельности в разных отраслях», — рассказывает представитель группы экспертов Алексей Холостов.

Один из главных компонентов бесперебойной ветроустановки — супермаховик, действующий в вакууме. Право на использование механизма предоставил его создатель Нурбия Гулиа.

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В конструкции установки также используется аэродинамическая линза, которая разгоняет и концентрирует ветровой поток в нужном месте.

Выравнивание пиковых значений потребления обеспечивают суперконденсаторы. Сегодня они активно используются в транспортной промышленности.

И четвертый элемент инновационной установки — высокоэффективные солнечные панели.

Устройства классической ветроэнергетики окупаются через 30 лет — это убыточная и неэффективная технология. Европейские эксперты сделали детальные расчеты новой установки и показали, что аэродинамическая линза, усиливая скорость потока на лопасть, даёт возможность получать электроэнергию минимум на 150% больше, соответственно, в разы увеличивая рентабельность. Одна установка может беспрерывно вырабатывать до 1000 мегаватт, при вдвое меньшей стоимости, по сравнению с любыми мировыми аналогами.

«Наша технология применима в любой сфере — от частных хозяйств до крупной промышленности и энергопарков. Она полностью соответствует концепции zero waste — нет необходимости использовать аккумуляторы, так как установка работает без остановки и выдаёт номинальную мощность постоянно. По сути это безопасная, безотходная и бюджетная атомная электростанция», — поясняет Алексей Холостов.

Новая установка быстро окупается из-за того, что компоненты могут успешно служить по несколько десятков лет и потому что при её монтаже используется бесфундаментная технология, по принципу железнодорожных рельс.

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«Кстати, о принципе бесперебойной ветряной энергии говорили еще почти сто лет назад. В 1931 году ученый Анатолий Умфицев рассчитал интервал прерывания ветряного потока и создал, по словам одного из крупнейших специалистов в аэродинамике профессора Ветчинкина, гениальную ветроустановку. Она беспрерывно работала долгое время, но потом все о ней забыли. И вот, спустя почти век, мы усовершенствовали технологию новейшими разработками и готовы начать внедрение ее по всему миру», — рассказывает Алексей Холостов.

источник: newsbalt