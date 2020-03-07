Главная НовостиТехнологии Батареи следующего поколения значительно увеличат емкость и скорость зарядки

Батареи следующего поколения значительно увеличат емкость и скорость зарядки

07.03.2020
Батареи следующего поколения значительно увеличат емкость и скорость зарядки

Литий-полимерные батареи имеют тенденцию перегреваться, замыкаться и взрываться. Батареи следующего поколения обойдут эти проблемы, в то же время значительно увеличив емкость и скорость зарядки.

В новостях каждую неделю в последнее время появляется новая технология батарей, то это потому, что тонна исследовательских денег, которые были потрачены за последние десять лет, начинает приносить свои плоды. Огромная часть нашего будущего — электрическая; это ясно и понятно, и есть куча разных технологий каждая из которых имеет свои сильные стороны.

Австралийский университет Дикин создал в 2016 году целый центр исследований и разработок аккумуляторных батарей, полностью посвященный развитию технологий накопления энергии, который называется BatTRI-Hub. И сегодня BatTRI-Hub объявил о создании прототипа литий-металлического аккумулятора с некоторыми очень интересными свойствами.

В рассматриваемой ячейке с плоской сумкой 1Ah — используется анод из металлического лития, который ценится за способность обеспечивать до 50% больше накопления энергии, чем современные ячейки. Но он также использует ионный жидкий электролит — соль, которая находится в жидкой форме при комнатной температуре, что имеет несколько преимуществ по сравнению с текущими технологиями.

ПРОТОЧНЫЕ БАТАРЕИ С ЖИДКИМ МЕТАЛЛОМ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫ, ЭФФЕКТИВНЫ И НЕДОРОГИ

«Ионные жидкости являются нелетучими и устойчивы к возгоранию, — говорит профессор Патрик Хоулетт, директор исследовательского центра, — имея в виду, что в отличие от электролитов, используемых в настоящее время в литий-ионных элементах, используемых, например, Samsung и Tesla, они выиграли, они действительно лучше работают, когда нагреваются, поэтому нет необходимости в дорогих и громоздких системах охлаждения, чтобы предотвратить перегрев батарей».

Теоретически это может привести к аккумуляторной батарее, которая предпочитает заряжаться и разряжаться с высокой скоростью — в противоположность современных литиевых батареях. Нагреваемая батарея может быть менее полезна для портативных устройств или ноутбуков, которые могут начать жечь ваши колени, но это может быть потрясающе в некоторых типах электромобилей, где отвод тепла является серьезной проблемой. Имейте в виду, если это работает лучше всего при высоких температурах, вы должны задаться вопросом, насколько хорошо он справляется с холодами, которые вы можете получить в местах, где бывает хорошая зима.

АЛЮМИНИЕВЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ РАБОТАЮТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ

Кажется, у него будет шанс проявить себя. «Использование литий-металлических электродов в литий-металлических батареях не распространено в аккумуляторной промышленности, поэтому мало известно о наилучшем способе применения этих элементов на практическом уровне для демонстрации», — говорит исследователь Роберт Керр, «После многих лет кропотливого внимания к производственным процессам и деталям команда достигла контрольного уровня, который обязательно заставит всех в отрасли обратить внимание».

источник: newatlas

, ,
Электроскутер зарядили всего за пять минут с помощью аккумуляторной технологии от StoreDot
Технологии

С помощью новой технологии от StoreDot электроскутер зарядили всего за 5 минут
Японцы создали самовосстанавливающиеся батареи с увеличенным сроком службы
Технологии

Японцы создали самовосстанавливающиеся батареи с увеличенным сроком службы
Ученые из Торонто разработали проект крошечной «квантовой батареи», которая не теряет заряд
Технологии

Разработан проект крошечной «квантовой батареи», которая не теряет заряд
Аккумулятор для электрокаров от StoreDot заряжаться за 5 минут и увеличивает пробег до 480 км
Технологии

Аккумулятор для электрокаров от StoreDot заряжается за 5 минут и увеличивает пробег до 480 км
Революционная батарея от Nikola Motor
Техника

Революционная батарея от Nikola Motor позволит электрогрузовикам преодолевать на одной зарядке до 1300 км
Проточные батареи в 10 раз увеличит запас хода электромобилей и зарядятся за 5 мин
Технологии

Проточные батареи в 10 раз увеличат запас хода электромобилей и зарядятся за 5 мин