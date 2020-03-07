Батареи следующего поколения значительно увеличат емкость и скорость зарядки

Литий-полимерные батареи имеют тенденцию перегреваться, замыкаться и взрываться. Батареи следующего поколения обойдут эти проблемы, в то же время значительно увеличив емкость и скорость зарядки.

В новостях каждую неделю в последнее время появляется новая технология батарей, то это потому, что тонна исследовательских денег, которые были потрачены за последние десять лет, начинает приносить свои плоды. Огромная часть нашего будущего — электрическая; это ясно и понятно, и есть куча разных технологий каждая из которых имеет свои сильные стороны.

Австралийский университет Дикин создал в 2016 году целый центр исследований и разработок аккумуляторных батарей, полностью посвященный развитию технологий накопления энергии, который называется BatTRI-Hub. И сегодня BatTRI-Hub объявил о создании прототипа литий-металлического аккумулятора с некоторыми очень интересными свойствами.

В рассматриваемой ячейке с плоской сумкой 1Ah — используется анод из металлического лития, который ценится за способность обеспечивать до 50% больше накопления энергии, чем современные ячейки. Но он также использует ионный жидкий электролит — соль, которая находится в жидкой форме при комнатной температуре, что имеет несколько преимуществ по сравнению с текущими технологиями.

ПРОТОЧНЫЕ БАТАРЕИ С ЖИДКИМ МЕТАЛЛОМ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫ, ЭФФЕКТИВНЫ И НЕДОРОГИ

«Ионные жидкости являются нелетучими и устойчивы к возгоранию, — говорит профессор Патрик Хоулетт, директор исследовательского центра, — имея в виду, что в отличие от электролитов, используемых в настоящее время в литий-ионных элементах, используемых, например, Samsung и Tesla, они выиграли, они действительно лучше работают, когда нагреваются, поэтому нет необходимости в дорогих и громоздких системах охлаждения, чтобы предотвратить перегрев батарей».

Теоретически это может привести к аккумуляторной батарее, которая предпочитает заряжаться и разряжаться с высокой скоростью — в противоположность современных литиевых батареях. Нагреваемая батарея может быть менее полезна для портативных устройств или ноутбуков, которые могут начать жечь ваши колени, но это может быть потрясающе в некоторых типах электромобилей, где отвод тепла является серьезной проблемой. Имейте в виду, если это работает лучше всего при высоких температурах, вы должны задаться вопросом, насколько хорошо он справляется с холодами, которые вы можете получить в местах, где бывает хорошая зима.

АЛЮМИНИЕВЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ РАБОТАЮТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ

Кажется, у него будет шанс проявить себя. «Использование литий-металлических электродов в литий-металлических батареях не распространено в аккумуляторной промышленности, поэтому мало известно о наилучшем способе применения этих элементов на практическом уровне для демонстрации», — говорит исследователь Роберт Керр, «После многих лет кропотливого внимания к производственным процессам и деталям команда достигла контрольного уровня, который обязательно заставит всех в отрасли обратить внимание».

источник: newatlas